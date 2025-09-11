Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Несколько знакомых лиц». Эриксен – про переход в Вольфсбург
11 сентября 2025, 03:44
«Несколько знакомых лиц». Эриксен – про переход в Вольфсбург

Соглашение между сторонами рассчитано на 2 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Датский полузащитник Кристиан Эриксен прокомментировал свой переход в «Вольфсбург»:

«Вольфсбург – мой первый клуб в Бундеслиге, и я с нетерпением жду этого нового приключения. Я убежден, что вместе мы сможем достичь многого в «Вольфсбурге». Переговоры с руководством клуба прошли очень хорошо. Я сразу почувствовал, что у Пола Симониса есть четкое видение команды и моей личной роли в ней. Тот факт, что в команде есть несколько знакомых лиц из датской сборной, делает «Вольфсбург» особенно привлекательным для меня».

Сезон 2024/25 Кристин Эриксен провел в составе «Манчестер Юнайтед», который летом покинул в качестве свободного агента. За 25 матчей на клубном уровне он успел отличиться 5 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4миллиона евро.

Манчестер Юнайтед трансферы Вольфсбург Кристиан Эриксен свободный агент трансферы Бундеслиги
Даниил Кирияка Источник: ФК Вольфсбург
