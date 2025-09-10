Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 22:45
Сборная Украины выиграла только 3 из 10 официальных матчей после Евро-2024

Последняя победа была в марте 2025 года против Бельгии

Сборная Украины в последних 10 официальных матчах одержала только 3 победы. Остальные 7 поединков завершились для «сине-желтых» 3 ничьими и 4 поражениями.

9 сентября состоялась игра 2-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 года между сборными Азербайджана и Украины. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. За хозяев забитым мячом отметился Махмудов, а за гостей – Георгий Судаков.

Последний раз Украина побеждала 23 марта в игре с Бельгией (3:1). Другие две победы были одержаны против сборных Грузии (2:1, 11 октября 2024 года) и Албании (1:0, 19 ноября 2024 года).

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
