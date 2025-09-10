Претенденты на Оскар снимут в Голливуде фильм о донецком Шахтере

Дуэт сценаристов Пол Тамаси и Эрик Джонсон, которые номинированные на премию «Оскар», начали работу над фильмом об истории ФК «Шахтер» (Донецк), который был вынужден играть без домашней арены из-за продолжающейся войны с россией.

«Фильм будет посвящен невероятному сезону «Шахтера» 2021/22 года, в котором клуб лишился своих иностранных игроков после беспрецедентного решения ФИФА, разрешающего им покинуть клуб из-за войны. Этот год стал кульминацией того, что донецкий клуб, несмотря ни на что, продолжил борьбу на мировой арене, как раз когда началось полномасштабное российское вторжение», – сообщили в Голливуде.

Над фильмом также будут работать Кристиан Тюро («Идеальная игра», «Осиное гнездо»), Рен Трелла («Прямая ложь»), Стюарт Поллак, Дэвид Зальцберг и Энди Реймер, которые выступят в качестве исполнительных продюсеров. Команда официально объявит о проекте на закрытом мероприятии, доступ к которому ограничен, в рамках кинофестиваля в Торонто.

«Для нас огромная честь рассказать эту историю. В ней есть всё, что мы любим в кино – эмоциональность, вдохновение, захватывающие моменты, – и, прежде всего, захватывающий рассказ о триумфе человеческого духа и силе наших самых сокровенных ценностей: свободы, сострадания и мужества», заявили Тамаси и Джонсон.