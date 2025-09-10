ВИДЕО. Мы еще никуда не вылетели! Пресс-конференция Реброва в Баку

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном в Баку (1:1):

«Понимаю, что болельщики сегодня ожидали от нас другого. Даже если бы выиграли 1:0, все равно говорили бы, что этого мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных игроков. Даже сегодня я не мог использовать Гуцуляка, который за день до матча получил повреждение. Поэтому тяжело. На этом уровне действительно тяжело играть.

Сборная – это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Здесь все работают на максимуме – и я, и игроки. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много игр.

Да, у нас уже не осталось права на ошибку. Но я уверен, что футболисты это понимают. Поэтому я прошу болельщиков: да, мы заслужили эту критику, мы ее принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели!»

ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Азербайджан – Украина