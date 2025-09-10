ВИДЕО. Мы еще никуда не вылетели! Пресс-конференция Реброва в Баку
Сборная Украины не сумела в гостях обыграть команду Азербайджана
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию после матча отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном в Баку (1:1):
«Понимаю, что болельщики сегодня ожидали от нас другого. Даже если бы выиграли 1:0, все равно говорили бы, что этого мало. Но вы видели, у нас очень много травмированных игроков. Даже сегодня я не мог использовать Гуцуляка, который за день до матча получил повреждение. Поэтому тяжело. На этом уровне действительно тяжело играть.
Сборная – это тоже Украина. Здесь играют украинцы. Здесь все работают на максимуме – и я, и игроки. Хотел бы, чтобы болельщики поддержали ребят. Мы еще ничего не проиграли, впереди много игр.
Да, у нас уже не осталось права на ошибку. Но я уверен, что футболисты это понимают. Поэтому я прошу болельщиков: да, мы заслужили эту критику, мы ее принимаем, но сейчас нам всем нужно держаться вместе. Мы еще никуда не вылетели!»
ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва после матча Азербайджан – Украина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Артем Яшкин вошел в тренерский штаб столичного клуба
І там і там не компетентний несміняємий лідер які уже наламали купу дров і далі ведуть все до катастрофи. І жоден з них ні відповідальності ніякої на себе не бере, ні з посади сам не піде.
І ти дивишся на це все, бачиш що все несеться в прірву а ти тут пасажир, і нічого не можеш зробити, відчуття повного безсилля, повної приреченості, безнадійності в очікуванні передбачувного хренового кінця всієї цієї історії.
в статичній атаці просто ідіотизм якийсь де 2 бека перепасовуютсья пів години, а потім фігачать мяч в купумалу, в швидких атаках(хоча про що це я?? які швидкі атаки, їх немає!!), той же ідіотизм, просто фігачити мяч вперед і там нуль загрози...
ЯКИЙ БУВ ПЛАН??? у цій грі і у 10 попередніх?!
Гори в аду недотренер