Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 19:04 |
2

Легенда Динамо после матча с Азербайджаном дал совет УАФ по поводу Реброва

Александр Головко считает, что тренера не стоит увольнять

Легенда Динамо после матча с Азербайджаном дал совет УАФ по поводу Реброва
ФК Динамо. Александр Головко

Бывший футболист «Динамо» Александр Головко считает, что увольнение Сергея Реброва с поста главного тренера сборной Украины сейчас не актуально.

«100% Реброва нужно оставить. Ему нужно довести дело до конца довести, а потом по результатам делать выводы. За результаты должен отвечать не только Ребров, но и те, кто отвечает за игру сборных.

Мы все сейчас расстроены, но нужно набраться терпения. Да, это провал, но есть еще матчи и дистанция. Если у команды есть стратегия, то ее стоит придерживаться. Если мы будем постоянно говорить, что все плохо – то так оно и будет», – сказал Головко.

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины. Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Александр Головко Динамо Киев Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
