Ребров объяснил, почему не удалось выиграть в матче с Азербайджаном

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После матча наставник «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему не получилось выиграть в этом поединке:

– Почему не выиграли? К сожалению, мы начали нагружать штрафную площадку только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Понимаю, что было трудно с 5 защитниками.

Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник играл совсем по-другому, не так, как против Исландии. Играли очень компактно, не давали никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось.