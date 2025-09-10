Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров объяснил, почему не удалось выиграть в матче с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 06:19 |
866
3

Ребров объяснил, почему не удалось выиграть в матче с Азербайджаном

Украина сыграла вничью 1:1

Ребров объяснил, почему не удалось выиграть в матче с Азербайджаном
УАФ. Сергей Ребров

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После матча наставник «сине-желтых» Сергей Ребров объяснил, почему не получилось выиграть в этом поединке:

– Почему не выиграли? К сожалению, мы начали нагружать штрафную площадку только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Понимаю, что было трудно с 5 защитниками.

Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник играл совсем по-другому, не так, как против Исландии. Играли очень компактно, не давали никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось.

По теме:
Боливия нанесла сенсационное поражение Бразилии и сохранила шансы на ЧМ
Колумбийский Суарес оформил покер в матче отбора ЧМ с Венесуэлой на 9 голов
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
batistuta
Тьфу, на цього москаля!
Ответить
+1
Перець
Нажаль я фізкультурник,  але це тяжко визнати в наступному матчі гра буде така сама 
Ответить
+1
cаша зардунов
Плохому танцору всегда что то мешает
Ответить
+1
