  Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 21:18 |
1701
1

Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку

Александр Ткаченко посоветовал уволить тренера

Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку
УАФ. Сергей Ребров

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бывший министр культуры Александр Ткаченко считает, что Сергея Реброва следует уволить с поста тренера сборной Украины.

«Реброва надо послать. Хотя бы в Ференцехер-ш», – отметил Ткаченко.

В октябре сборная Украины продолжит матчи отбора на ЧМ и будет противостоять Исландии и Азербайджану.

По теме:
ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера
Сборная Украины выиграла только 3 из 10 официальных матчей после Евро-2024
Защитник сборной Азербайджана: «Никто не думал о счете»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Facebook
