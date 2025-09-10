Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бывший министр культуры Александр Ткаченко считает, что Сергея Реброва следует уволить с поста тренера сборной Украины.

«Реброва надо послать. Хотя бы в Ференцехер-ш», – отметил Ткаченко.

В октябре сборная Украины продолжит матчи отбора на ЧМ и будет противостоять Исландии и Азербайджану.