Политик сообщил, что нужно делать с Ребровым после фиаско в Баку
Александр Ткаченко посоветовал уволить тренера
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
Бывший министр культуры Александр Ткаченко считает, что Сергея Реброва следует уволить с поста тренера сборной Украины.
«Реброва надо послать. Хотя бы в Ференцехер-ш», – отметил Ткаченко.
В октябре сборная Украины продолжит матчи отбора на ЧМ и будет противостоять Исландии и Азербайджану.
