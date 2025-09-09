Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 21:46 | Обновлено 09 сентября 2025, 21:59
У сборной Украины 1 очко после двух туров. Что дальше в отборе ЧМ-2026

В октябре игры против Исландии и Азербайджана

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины после двух туров отбора ЧМ-2026 набрала один пункт. Сперва команда уступила Франции 0:2, а затем сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.

Отбор продолжится в октябре. 10 числа команда Сергея Реброва сыграет с Исландией на выезде, а 13 октября сыграет формально домашний матч с Азербайджаном.

По итогам шести туров (еще два матча будут в ноябре – Франция, Исландия) лишь победитель группы напрямую выйдет на ЧМ-2026, а вторая команда отправится в плей-офф.

Сергей РЕБРОВ: «Говорили бы, что мало. Меня хейтят после каждой игры»
САБО: «Рожденный ползать, летать не сможет, это о наших футболистах»
ВИДЕО. Игроки сборной Украины поговорили с фанами после позора в отборе ЧМ
Перший Серед Рівних
Поразка у Рейкявіку - і все, по факту навіть математичні шанси зникають, тому що нам ще грати на Стад де Франс зі зрозумілим підсумком, Ісландію ми уже не доженем ніяк. 
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
Що далі? Та все традиційно - прольот над турнірами, мільйонні зарплати функціонерів та знищені нерви і надії вболівальників
Все, приплили, жодних шансів на 2 місце, особливо з манекеном на посаді тренера
Ответить
+6
Макс Максов
Далі тільки нові виправдання від Сірожі...
Ответить
+5
Nikos
Вибачте це очко порване навхрест.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Elson
Ну, ми можеио зайняти почесне 3 місце в "гріпі смерті"
Ответить
+3
suforza1921
Що далі? Тут і так зрозуміло - ср...а.
Ответить
+3
kadaad .
Дальше ничего!!!!
Ответить
+2
ALM
"Очечко в карман" (c)
Ответить
+1
Viktor Shuper
хай знімаються з турніру, нафіг ці муки)
Ответить
+1
FootFoodBol
А що далі? Додіки та лохи, балакаючі про сильніший склад у печалі)))
Ответить
+1
Мосій Шило
Далі -на фронт!
Ответить
0
