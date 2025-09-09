У сборной Украины 1 очко после двух туров. Что дальше в отборе ЧМ-2026
В октябре игры против Исландии и Азербайджана
Сборная Украины после двух туров отбора ЧМ-2026 набрала один пункт. Сперва команда уступила Франции 0:2, а затем сыграла вничью 1:1 с Азербайджаном.
Отбор продолжится в октябре. 10 числа команда Сергея Реброва сыграет с Исландией на выезде, а 13 октября сыграет формально домашний матч с Азербайджаном.
По итогам шести туров (еще два матча будут в ноябре – Франция, Исландия) лишь победитель группы напрямую выйдет на ЧМ-2026, а вторая команда отправится в плей-офф.
