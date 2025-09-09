Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 11:04 | Обновлено 09 сентября 2025, 11:07
Нашу команду в этой игре устроит только победа

Азербайджан – Украина. Букмекеры оценили наши шансы на победу

Сборная Украины по футболу продолжает борьбу за выход на Чемпионат мира-2026. Во вторник команда Сергея Реброва встретится с Азербайджаном и нашу команду в этой игре устроит только победа. Вместе с Favbet оцениваем шансы желто-синих завоевать три очка в Баку.

В пятницу сборная Украины играла в Польше против Франции, но чуда не произошло – французы победили. Во втором тайме Украина выглядела неплохо, у Довбика и Забарного были прекрасные возможности сравнять счет, однако удача была на стороне фаворита. А в конце встречи Мбаппе установил окончательный счет – 0:2. Можно констатировать, что после этого матча Франция сделала огромный шаг в первое место в группе, а вот шансы Украины значительно уменьшились. На то, что Франция напрямую выйдет на мундиаль, эксперты Favbet дают коэффициент 1.07, а на Украину аж 11.

Впрочем, подобная ситуация была абсолютно ожидаемой. Сразу после жеребьевки большинство считало, что первое место будет за Францией, а за вторую борьбу будут вести Украина и Исландия. Именно это нас и ждет этой осенью. Исландия уже успешно стартовала, легко разобравшись с Азербайджаном 5:0. И теперь, чтобы не отстать от исландцев, то же самое должны сделать и мы.

Клубный футбол в Азербайджане сейчас находится на подъеме. Местный "Карабах" сенсационно вышел в основной раунд Лиги Чемпионов (где украинских клубов не будет впервые за 20 лет). Но когда речь идет о сборной, то здесь все гораздо хуже. Безвыигрышная серия Азербайджана длится уже 11 матчей, а в прошлом году в своей группе Лиги Наций Азербайджан занял последнее место и вылетел в самый низкий дивизион. Все это и поражение от Исландии привели к тому, что главный тренер Азербайджана легендарный португалец Фернанду Сантуш был уволен со своей должности за день до игры с Украиной.

С другой стороны, Азербайджан умеет удивлять, особенно на своем поле. Да, два года назад он сенсационно обыграл Швецию 3:0. Поэтому недооценивать соперника нашей команде точно не стоит. Впрочем, компания Favbet все же отдает заметное предпочтение желто-синим. На победу Украины коэффициент 1.55, Азербайджан 6.5 и ничью 4.2. То есть, если говорить на языке процентов, то шансы Украины на победу чуть больше 60%. Это демонстрирует, что команда Реброва фаворит матча, но не столь явный, все же 60% это не 99%.

В любом случае верим в нашу команду, 3 очка против Азербайджана – это обязательная программа, если мы стремимся выйти на чемпионат мира.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выда 05.04.2021, с изменениями

Склоним головы. Футболист, боец Азова погиб под Кременной
Склоним головы. Тренер погиб на Запорожье, сиротой осталась дочь
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
