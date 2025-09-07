Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
Рауль Асенсио может сменить клубную прописку
Турецкий «Бешикташ» интересуется испанским центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб готов отпустить 22-летнего футболиста, но не хочет рисковать, поэтому сейчас обсуждается вариант с арендой игрока.
В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 46 матчей за первую команду мадридского «Реала», отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Рауль Асенсио потерял доверие главного тренера команды Хаби Алонсо и может сесть в тюрьму по делу об изнасиловании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пилот Ред Булла не оставил гонщикам Макларена шансов на победу
«Горняки» рассматривают иск против УАФ