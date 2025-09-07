Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму
Испания
07 сентября 2025, 23:44 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:45
Бешикташ интересуется игроком Реала. Утратил доверие и может сесть в тюрьму

Рауль Асенсио может сменить клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Асенсио

Турецкий «Бешикташ» интересуется испанским центральным защитником мадридского «Реала» Раулем Асенсио, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб готов отпустить 22-летнего футболиста, но не хочет рисковать, поэтому сейчас обсуждается вариант с арендой игрока.

В сезоне 2024/25 Рауль Асенсио провел 46 матчей за первую команду мадридского «Реала», отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Рауль Асенсио потерял доверие главного тренера команды Хаби Алонсо и может сесть в тюрьму по делу об изнасиловании.

Источник: Fichajes.net
