  4. Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»
Украина. Первая лига
07 сентября 2025, 22:18 |
Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»

Защитник «Феникса-Мариуполь» прокомментировал поражение своей команды в матче против «Черноморца»

ФК Феникс-Мариуполь. Денис Балан

В поединке 5-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» проиграл одесскому «Черноморцу» (0:2).

Защитник мариупольцев Денис Балан эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча с одесситами.

– В принципе, была неплохая игра, но не удалось взять очки сегодня.

– Во втором тайме «Черноморцу» удалось забить дважды. Это одесситы смогли лучше проявить себя или все же «Феникс» сбавил обороты?
– Понятно, что Черноморец хотел забить. Они прибавили в игре, но у нас тоже были моменты. Мы свои не забили, а «моряки» да.

– Вы сами родом из Одессы и раньше играли в «Черноморце». Была ли данная встреча лично для вас принципиальной?
– Для меня все игры принципиальны. Я хоть и отсюда (из Одессы – прим.), но в принципе есть много команд, в которых я играл, поэтому я настраиваюсь на каждый матч одинаково, потому что за победу как «Черноморца», так и «Ингульца», и любого клуба, дают три очка.

чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Феникс-Мариуполь Денис Балан
