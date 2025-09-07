Денис БАЛАН: «Настраиваюсь на каждый матч одинаково»

В поединке 5-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» проиграл одесскому «Черноморцу» (0:2).

Защитник мариупольцев Денис Балан эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча с одесситами.

– В принципе, была неплохая игра, но не удалось взять очки сегодня.

– Во втором тайме «Черноморцу» удалось забить дважды. Это одесситы смогли лучше проявить себя или все же «Феникс» сбавил обороты?

– Понятно, что Черноморец хотел забить. Они прибавили в игре, но у нас тоже были моменты. Мы свои не забили, а «моряки» да.

– Вы сами родом из Одессы и раньше играли в «Черноморце». Была ли данная встреча лично для вас принципиальной?

– Для меня все игры принципиальны. Я хоть и отсюда (из Одессы – прим.), но в принципе есть много команд, в которых я играл, поэтому я настраиваюсь на каждый матч одинаково, потому что за победу как «Черноморца», так и «Ингульца», и любого клуба, дают три очка.