Суркис давал втрое меньше. Хавбек из Косова был близок к контракту с Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 19:12 | Обновлено 07 сентября 2025, 19:18
Полузащитник Илир Красничи выступает за Колос из Ковалевки

ФК Колос. Илир Красничи

Полузащитник «Колоса» Ковалевка Илир Красничи в летнее межсезонье мог стать игроком киевского «Динамо».

Косовский легионер, который быстро зарекомендовал себя ключевым исполнителем в команде Руслана Костышина и регулярно выступает за сборную Косова, привлек внимание чемпиона Украины.

По информации источника, братья Суркисы сделали предложение руководству «Колоса», однако эта сумма была втрое меньше ожиданий клуба из Ковалевки. Владелец «Колоса» Андрей Засуха настаивал на трансфере стоимостью около 2 млн евро, тогда как «Динамо» не согласилось повысить ставку.

В итоге киевский клуб отказался от идеи трансфера Красничи и подписал другого игрока – Алиу Тиаре. Ожидается, что интерес к косовскому хавбеку появится уже зимой со стороны украинских и зарубежных команд.

Илир Красничи Колос Ковалевка Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы Андрей Засуха Игорь Суркис Алиу Тиаре Руслан Костышин
Николай Степанов Источник: Telegram
