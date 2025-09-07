Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 17:08 | Обновлено 07 сентября 2025, 17:41
ФОТО. Сборная Украины отправилась на матч с Азербайджаном

Команды сыграют 9 сентября в Баку

7 сентября сборная Украины провела заключительную тренировку перед матчем с Азербайджаном и отправилась на матч.

Команда вылетела самолетом из Польши в столицу Азербайджана – Баку.

В первом матче отбора к чемпионату мира-2026 сборная Украины уступила сборной Франции – 0:2.

Наш соперник проводил игру на выезде против сборной Исландии, не покинувшей мокрого места от будущих соперников Украины (0:5).

Поединок состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Александр Сильченко
