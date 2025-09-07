Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 00:25
Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных

Сейчас аргентинец и португалец делят второе место в списке бомбардиров отбора ЧМ

Битва за первое место. Роналду опередил Месси по показателю в сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий Криштиану Роналду оформил дубль и опередил Лионеля Месси по количеству голов в отборочных матчах ЧМ – 38 против 36.

6 сентября состоялась игра отбора на чемпионат мира 2026 года между сборными Армении и Португалии. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:0.

Чтобы достичь отметки в 38 забитых мячей в квалификации ЧМ, Роналду понадобилось 48 матчей, тогда как Месси забил 36 голов в 72 поединках.

Лидером этого рейтинга остается Карлос Руис из Гватемалы – 39 голов в 47 матчах.

Интересно, что нынешняя стадия отбора соревнования стала для португальца седьмой в карьере, тогда как для аргентинца – шестой.

Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу сборная Армении по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси
