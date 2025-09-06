СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 6 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:00 Англия – Андорра
19:00 Армения – Португалия
21:45 Австрия – Кипр
ТЕННИС
23:00 Арина Соболенко – Аманда Анисимова
КИБЕРСПОРТ
14:00 Nigma Galaxy – NaVi
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок квалификации чемпионата мира 2026 начнется 5 сентября в 21:45 во Вроцлаве
Поединок состоится 6 сентября и начнется в 19:00 по Киеву