СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 сентября 2025, 12:39 | Обновлено 06 сентября 2025, 13:20
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В субботу, 6 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия – Андорра

Ggbet 1.02 – 43.00 – 100.00

19:00 Армения – Португалия

Ggbet 22.00 – 10.20 – 1.15

21:45 Австрия – Кипр

Ggbet 1.08 – 15.50 – 41.00

ТЕННИС

23:00 Арина Соболенко – Аманда Анисимова

Ggbet 1.51 – 2.79

КИБЕРСПОРТ

14:00 Nigma Galaxy – NaVi

Ggbet 1.68 – 2.25

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

