СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 сентября

В субботу, 6 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:00 Англия – Андорра

1.02 – 43.00 – 100.00

19:00 Армения – Португалия

22.00 – 10.20 – 1.15

21:45 Австрия – Кипр

1.08 – 15.50 – 41.00

ТЕННИС

23:00 Арина Соболенко – Аманда Анисимова

1.51 – 2.79

КИБЕРСПОРТ

14:00 Nigma Galaxy – NaVi

1.68 – 2.25

