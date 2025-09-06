Колос подписал грузинского защитника
Зураб Рухадзе присоединится к украинскому клубу
Грузинский защитник Зураб Рухадзе перебрался из «Дилы» в «Колос». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, соглашение между представителем Украинской Премьер-лиги и 22-летним футболистом рассчитано на 3 года.
В прошедшем сезоне Зураб Рухадзе провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» во второй раз арендовала игрока «Колоса».
