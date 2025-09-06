Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос подписал грузинского защитника
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 11:24 |
153
0

Колос подписал грузинского защитника

Зураб Рухадзе присоединится к украинскому клубу

06 сентября 2025, 11:24 |
153
0
Колос подписал грузинского защитника
Зураб Рухадзе

Грузинский защитник Зураб Рухадзе перебрался из «Дилы» в «Колос». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, соглашение между представителем Украинской Премьер-лиги и 22-летним футболистом рассчитано на 3 года.

В прошедшем сезоне Зураб Рухадзе провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» во второй раз арендовала игрока «Колоса».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал очередного легионера
У Шахтера сорвался трансфер вундеркинда. СМИ назвали причину провала сделки
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио объявил о подписании Виллиана. Тот нарушил свое слово
Колос Ковалевка Дила Гори трансферы трансферы УПЛ чемпионат Грузии по футболу ТаТоТаке
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06 сентября 2025, 00:23 3
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05 сентября 2025, 12:52 36
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?

Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»

Поражение сборной от Франции, победа молодежки, трансферы команд УПЛ
Футбол | 06.09.2025, 11:15
Поражение сборной от Франции, победа молодежки, трансферы команд УПЛ
Поражение сборной от Франции, победа молодежки, трансферы команд УПЛ
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
Футбол | 06.09.2025, 07:14
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
РЕБРОВ: «Если мы не реализовываем моменты, то, к сожалению, проигрываем»
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Футбол | 05.09.2025, 15:32
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
«Смертельный гвоздь». В Англии рассказали, что сгубило карьеру Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 305
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 18
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
Динамо оформило трансфер игрока, которому нравится российский контент
04.09.2025, 10:56 204
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем