ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
Вячеслав дал совет национальной команде после матча против Франции
Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился эмоциями после матча национальной сборной Украины против Франции (0:2) на старте квалификации к чемпионату мира.
«Когда играет национальная сборная, надежда есть всегда. Сегодня наша сборная не смогла удивить болельщиков. 0:2 от французов на сегодняшний момент – неплохой результат. Турнир скоротечен, и будут подсчитываться забитые-пропущенные мячи.
В первом тайме доминировала сборная африканских народов. Можете меня поссорить, но это так и есть. За 45 минут сборная Украины наиграла на xG 0,06 – на моей памяти это абсолютный антирекорд. Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались и делали все, что могли. Игроки, играющие в УПЛ, выглядели как сбитые летчики.
После 67 минут наш xG рекордно повысился до 1,27. Апогей игры – проигранное единоборство Ильи Забарного против Мбаппе. Мастерство не прокуришь и не пропьешь. Мбаппе подтвердил, за что получает миллионные контракты.
Мои выводы: сразиться за второе место мы в состоянии. Сейчас, к сожалению, наша команда выглядит несбалансированно. Надежда умирает последней. Что есть, то есть. Всем добра. Слава Украине», – написал менеджер.
На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.
