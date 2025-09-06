Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
Сборная УКРАИНЫ
06 сентября 2025, 08:34
ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»

Вячеслав дал совет национальной команде после матча против Франции

ЗАХОВАЙЛО: «Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались, но...»
УАФ.

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился эмоциями после матча национальной сборной Украины против Франции (0:2) на старте квалификации к чемпионату мира.

«Когда играет национальная сборная, надежда есть всегда. Сегодня наша сборная не смогла удивить болельщиков. 0:2 от французов на сегодняшний момент – неплохой результат. Турнир скоротечен, и будут подсчитываться забитые-пропущенные мячи.

В первом тайме доминировала сборная африканских народов. Можете меня поссорить, но это так и есть. За 45 минут сборная Украины наиграла на xG 0,06 – на моей памяти это абсолютный антирекорд. Не хочу обижать ребят, они, конечно, старались и делали все, что могли. Игроки, играющие в УПЛ, выглядели как сбитые летчики.

После 67 минут наш xG рекордно повысился до 1,27. Апогей игры – проигранное единоборство Ильи Забарного против Мбаппе. Мастерство не прокуришь и не пропьешь. Мбаппе подтвердил, за что получает миллионные контракты.

Мои выводы: сразиться за второе место мы в состоянии. Сейчас, к сожалению, наша команда выглядит несбалансированно. Надежда умирает последней. Что есть, то есть. Всем добра. Слава Украине», – написал менеджер.

На нашем сайте доступен обзор матча Украина – Франция, где «сине-желтые» не смогли огорчить подопечных Дидье Дешама.

Олег Вахоцкий Источник: Facebook
