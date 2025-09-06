ФОТО. Сексуальная украинская телеведущая впечатлила фигурой. Огонь

Телеведущая и модель Александра Кучеренко поделилась фотосессией в поддержку сборной Украины перед матчем со сборной Франции.

Однако дебютный матч отбора на чемпионат мира завершился поражением «сине-желтых» 0:2.

В стильном спортивном образе с футбольным мячом Кучеренко призывала верить в команду и подчеркивала важность характера в игре против одного из фаворитов турнира.

Ее публикация объединила спортивную эстетику и женственность, в то же время Александра показала роскошную фигуру.