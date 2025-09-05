ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили об уходе нападающего

Львовские «Карпаты» официально объявили об уходе 20-летнего нападающего Александра Фетько.

По сообщениям клуба, следующим клубом молодого футболиста станет «Скала 1911» из Второй лиги.

«Футбольный клуб «Карпаты» благодарит Александра за профессионализм и желает успехов в дальнейшей игровой карьере», – написала пресс-служба львовского клуба.

Фетько – воспитанник «Карпат», который провёл за основную команду «львов» всего два матча.