ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили об уходе нападающего
Александр Фетько перейдет в «Скалу 1911»
Львовские «Карпаты» официально объявили об уходе 20-летнего нападающего Александра Фетько.
По сообщениям клуба, следующим клубом молодого футболиста станет «Скала 1911» из Второй лиги.
«Футбольный клуб «Карпаты» благодарит Александра за профессионализм и желает успехов в дальнейшей игровой карьере», – написала пресс-служба львовского клуба.
Фетько – воспитанник «Карпат», который провёл за основную команду «львов» всего два матча.
