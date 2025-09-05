Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 22:00 на корт имени Артура Эша выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 7) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

Это будет девятая встреча соперников. Счет 5:3 в пользу Джоковича.

Победитель противостояния в финале US Open поборется либо против Янника Синнера, либо против Феликса Оже-Альяссима.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА