Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
05 сентября 2025, 11:28 |
92
0

Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025

05 сентября 2025, 11:28 |
92
0
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Ориентировочно в 22:00 на корт имени Артура Эша выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 7) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет девятая встреча соперников. Счет 5:3 в пользу Джоковича.

Победитель противостояния в финале US Open поборется либо против Янника Синнера, либо против Феликса Оже-Альяссима.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Полуфинал US Open. Видеообзор матча
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на полуфинал US Open 2025
Сработает ли закономерность? Определена финальная пара US Open у женщин
Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 09:01 25
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05 сентября 2025, 05:44 1
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом

Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года

Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Наоми Осака – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал US Open 2025
Теннис | 05.09.2025, 02:38
Наоми Осака – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал US Open 2025
Наоми Осака – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на полуфинал US Open 2025
Не сдержал слез. Месси провел последний домашний матч за сборную Аргентины
Футбол | 05.09.2025, 08:51
Не сдержал слез. Месси провел последний домашний матч за сборную Аргентины
Не сдержал слез. Месси провел последний домашний матч за сборную Аргентины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
03.09.2025, 09:39
Футбол
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 38
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем