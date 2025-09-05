US Open05 сентября 2025, 11:28 |
92
0
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025
05 сентября 2025, 11:28 |
92
0
5 сентября на Открытом чемпионате США 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 22:00 на корт имени Артура Эша выйдут Новак Джокович (Сербия, ATP 7) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет девятая встреча соперников. Счет 5:3 в пользу Джоковича.
Победитель противостояния в финале US Open поборется либо против Янника Синнера, либо против Феликса Оже-Альяссима.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2025, 09:01 25
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Бокс | 05 сентября 2025, 05:44 1
Александр пробудет в статусе абсолютного чемпиона до конца года
Футбол | 05.09.2025, 07:08
Теннис | 05.09.2025, 02:38
Футбол | 05.09.2025, 08:51
Комментарии 0
Популярные новости
03.09.2025, 09:39
03.09.2025, 15:20 54
04.09.2025, 00:02 1
03.09.2025, 18:11 38
04.09.2025, 00:40
04.09.2025, 11:50 15
Бокс
Бокс