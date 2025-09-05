ВИДЕО. Ужасная авария фуникулера в Лиссабоне. Бенфика выразила сочувствие

Португальский клуб «Бенфика» выразил соболезнования семьям и друзьям погибших в ужасной аварии фуникулера в Лиссабоне.

Столица Португалии потрясена после аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек, в том числе 1 украинец. Более 20 человек пострадали, когда Elevador de Gloria – одна из самых известных достопримечательностей Лиссабона – сошел с рельсов и врезался в здание в популярном туристическом районе. Власти подтвердили, что среди погибших есть иностранные граждане.

Трагедия произошла с одним из самых любимых туристических объектов Лиссабона. Электрический фуникулер сошел с рельсов, на скорости покатился вниз и врезался в здание во время вечернего часа пик.

Очевидец рассказал: «Он упал примерно на полтора метра и с грохотом ударился. Внутри было полно людей. Мы хотели помочь, но вдруг увидели еще один вагон, мчавшийся вниз. Единственное, что мы могли сделать – это развернуться и бежать. Я оглянулся и видел, что как минимум один человек успел выбраться на тротуар перед ударом».

Жертвами аварии стали более десятка человек. Мэр города заявил, что это беспрецедентная трагедия: «Многие пострадавшие в тяжелом состоянии сейчас в больницах. Я их навещу. Но прежде всего хочу сказать – мы в трауре. Весь Лиссабон в трауре. Такого в нашем городе еще не было».

Фуникулер «Глория» работал с 1885 года, поднимал и спускал пассажиров по склонам и был популярен как среди туристов, так и среди местных жителей. Расследование причин аварии на начальной стадии, но транспортная компания настаивает, что все протоколы обслуживания были соблюдены.

Португальские журналисты сообщили, что страна глубоко поражена. Объявлен день национального траура, мэр Лиссабона назвал этот день трагическим, президент выразил соболезнования, избирательные кампании приостановлены. Звучат заявления солидарности от лидеров других государств и ЕС. Все три исторических фуникулера Лиссабона остановлены для проверки безопасности.

Предварительные данные указывают на возможный обрыв или неисправность страховочного троса. После этого вагон пошел неконтролируемо вниз. Системы безопасности, включая аварийные тормоза, не сработали. Именно отказ резервных механизмов и превратил техническую неисправность в большую трагедию. Причину еще выясняют: усталость материала, задержка с обслуживанием, поломка тормозов или другие факторы.

Фуникулер «Глория» известен в Лиссабоне как «Ascensor da Glória». Он действует с 1885 года, позже был электрифицирован, в 2002 году стал национальным памятником. Ежегодно перевозил более 3 миллионов пассажиров. Длина маршрута – меньше 300 метров, но с перепадом высоты в 48 метров и максимальной крутизной около 18%. Невозможно представить, что пережили пассажиры, когда вагон потерял контроль.