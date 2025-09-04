ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Хорватии усилил состав соперника Шахтера в ЛК
Антонио Чолак выбрал следующим клубом для себя «Легию»
Польская «Легия» официально представила нового футболиста команды. На правах свободного агента к варшавскому клубу присоединился 31-летний Антонио Чолак.
Опытный игрок подписал контракт на два года и выбрал 14-й игровой номер.
«Я очень счастлив, что присоединился к «Легии», ведь это лучший клуб в Польше. У меня остались хорошие воспоминания со времен моих выступлений в Экстраклассе – «Легия» всегда имела сильнейший состав, а теперь я являюсь частью этой команды. Я – командный игрок, который много работает на коллектив, и как нападающий, конечно, люблю забивать голы.
Я стараюсь быть максимально эффективным на поле и никогда не сдаюсь, ведь хочу побеждать в каждом матче. Моей целью является завоевание чемпионства и Кубка Польши, а также победы с «Легией» в еврокубках», – сказал Чолак.
Прошлый сезон Антонио провел в составе итальянской «Специи», за которую отыграл 26 матчей (гол и три ассиста).
Также в своей карьере форвард выступал за такие клубы, как «Мальме», «Парма», «Рейнджерс» и ПАОК.
Антонио даже вызывался в расположение сборной Хорватии, за которую дебютировал в 2020 году. На счету нападающего три игры за национальную команду.
Witaj w Legii, Antonio 👏— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) September 2, 2025
📸 @mat_kostrzewa pic.twitter.com/4Ny6NFcyLw
Kopiesz dla nas ⚒️— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) September 2, 2025
📸 @mat_kostrzewa pic.twitter.com/hhvuFSFcWS
Dobrze mu z oczu patrzy!— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) September 2, 2025
Zdobywaj dla nas wiele bramek, Antonio 🫡
📸 @mat_kostrzewa pic.twitter.com/nMDJoSZ0q9
