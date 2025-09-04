Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Хорватии усилил состав соперника Шахтера в ЛК
Польша
04 сентября 2025, 22:58 | Обновлено 04 сентября 2025, 23:00
126
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Хорватии усилил состав соперника Шахтера в ЛК

Антонио Чолак выбрал следующим клубом для себя «Легию»

04 сентября 2025, 22:58 | Обновлено 04 сентября 2025, 23:00
126
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Хорватии усилил состав соперника Шахтера в ЛК
ФК Легия. Антонио Чолак

Польская «Легия» официально представила нового футболиста команды. На правах свободного агента к варшавскому клубу присоединился 31-летний Антонио Чолак.

Опытный игрок подписал контракт на два года и выбрал 14-й игровой номер.

«Я очень счастлив, что присоединился к «Легии», ведь это лучший клуб в Польше. У меня остались хорошие воспоминания со времен моих выступлений в Экстраклассе – «Легия» всегда имела сильнейший состав, а теперь я являюсь частью этой команды. Я – командный игрок, который много работает на коллектив, и как нападающий, конечно, люблю забивать голы.

Я стараюсь быть максимально эффективным на поле и никогда не сдаюсь, ведь хочу побеждать в каждом матче. Моей целью является завоевание чемпионства и Кубка Польши, а также победы с «Легией» в еврокубках», – сказал Чолак.

Прошлый сезон Антонио провел в составе итальянской «Специи», за которую отыграл 26 матчей (гол и три ассиста).

Также в своей карьере форвард выступал за такие клубы, как «Мальме», «Парма», «Рейнджерс» и ПАОК.

Антонио даже вызывался в расположение сборной Хорватии, за которую дебютировал в 2020 году. На счету нападающего три игры за национальную команду.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Сербский форвард перебрался в Катар
«Не стал долго думать». Нкунку прокомментировал трансфер в Милан
Клуб УПЛ подпишет хавбека. Будет девятый латиноамериканец в команде
Легия Варшава трансферы свободный агент чемпионат Польши по футболу Специя
Андрей Витренко Источник: ФК Легия Варшава
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04 сентября 2025, 13:47 31
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем

Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце

Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 04 сентября 2025, 07:08 13
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину

Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет

Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04.09.2025, 15:43
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04.09.2025, 02:06
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Украины
Футбол | 04.09.2025, 22:48
ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Украины
ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило второй трансфер за день. Это украинец
02.09.2025, 16:14 35
Футбол
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
Ибрагимович мечтал подписать звезду сборной Украины
03.09.2025, 04:00
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем