ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Хорватии усилил состав соперника Шахтера в ЛК

Польская «Легия» официально представила нового футболиста команды. На правах свободного агента к варшавскому клубу присоединился 31-летний Антонио Чолак.

Опытный игрок подписал контракт на два года и выбрал 14-й игровой номер.

«Я очень счастлив, что присоединился к «Легии», ведь это лучший клуб в Польше. У меня остались хорошие воспоминания со времен моих выступлений в Экстраклассе – «Легия» всегда имела сильнейший состав, а теперь я являюсь частью этой команды. Я – командный игрок, который много работает на коллектив, и как нападающий, конечно, люблю забивать голы.

Я стараюсь быть максимально эффективным на поле и никогда не сдаюсь, ведь хочу побеждать в каждом матче. Моей целью является завоевание чемпионства и Кубка Польши, а также победы с «Легией» в еврокубках», – сказал Чолак.

Прошлый сезон Антонио провел в составе итальянской «Специи», за которую отыграл 26 матчей (гол и три ассиста).

Также в своей карьере форвард выступал за такие клубы, как «Мальме», «Парма», «Рейнджерс» и ПАОК.

Антонио даже вызывался в расположение сборной Хорватии, за которую дебютировал в 2020 году. На счету нападающего три игры за национальную команду.