Молодежная сборная Украины U-21 провела тренировку накануне стартовому матчу отборочного турнира Евро-2027 U-21

Игра сине-желтой команды против сборной Литвы состоится 5 сентября в 19:00 в городе Друскининкай на местном стадионе.

В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины.

Победитель квартета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

ФОТО. Предматчевая тренировка. Молодежная сборная Украины сыграет с Литвой