Молодежная сборная Украины U-21 ведет целенаправленную подготовку к стартовому матчу отборочного турнира Евро-2027 U-21

Игра сине-желтой команды против сборной Литвы, который состоится 5 сентября в 19:00 в городе Друскининкай на местном стадионе.

Украинская команда, преодолев долгий путь через польские Хелм и Варшаву, самолетом добралась до Вильнюса, а оттуда – автобусом до города Мариямполе.

На местной арене Судува, которая является домом одноименного клуба, подопечные Унаи Мельгосы проводят свои тренировки.

Продолжается интенсивная работа. В первый день сборов молодежной команды две тренировки были посвящены налаживанию игровых связей.

ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027

Заявки команд Украина U-21 та Литва U-21