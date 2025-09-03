Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
Молодежные турниры
03 сентября 2025, 15:03 | Обновлено 03 сентября 2025, 15:15
Команда Унаи Мельгосы проведет поединок против команды Литвы U-21

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 ведет целенаправленную подготовку к стартовому матчу отборочного турнира Евро-2027 U-21

Игра сине-желтой команды против сборной Литвы, который состоится 5 сентября в 19:00 в городе Друскининкай на местном стадионе.

Украинская команда, преодолев долгий путь через польские Хелм и Варшаву, самолетом добралась до Вильнюса, а оттуда – автобусом до города Мариямполе.

На местной арене Судува, которая является домом одноименного клуба, подопечные Унаи Мельгосы проводят свои тренировки.

Продолжается интенсивная работа. В первый день сборов молодежной команды две тренировки были посвящены налаживанию игровых связей.

Заявки команд Украина U-21 та Литва U-21

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
