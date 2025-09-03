ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
Команда Унаи Мельгосы проведет поединок против команды Литвы U-21
Молодежная сборная Украины U-21 ведет целенаправленную подготовку к стартовому матчу отборочного турнира Евро-2027 U-21
Игра сине-желтой команды против сборной Литвы, который состоится 5 сентября в 19:00 в городе Друскининкай на местном стадионе.
Украинская команда, преодолев долгий путь через польские Хелм и Варшаву, самолетом добралась до Вильнюса, а оттуда – автобусом до города Мариямполе.
На местной арене Судува, которая является домом одноименного клуба, подопечные Унаи Мельгосы проводят свои тренировки.
Продолжается интенсивная работа. В первый день сборов молодежной команды две тренировки были посвящены налаживанию игровых связей.
Заявки команд Украина U-21 та Литва U-21
