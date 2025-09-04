Где Мудрик, Стерлинг, Дисаси? Челси опубликовал заявку на Лигу чемпионов
Некоторые известные футболисты лондонского клуба не попали в итоговый список команды
Лондонский «Челси» на своем официальном сайте опубликовал заявку на Лигу чемпионов 2025/26, в которую не попали несколько известных футболистов.
Сыграть в еврокубках не смогут вингер Рахим Стерлинг, защитник Аксель Дисаси, полузащитник Факундо Буананотте и еще один вингер Михаил Мудрик. Украинец отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга, однако есть в заявке команды на чемпионат Англии.
Соперниками «Челси» в основном этапе Лиги чемпионов будут «Бавария», «Бенфика», «Аякс», «Карабах», «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи».
Заявка лондонского «Челси» на Лигу чемпионов:
Вратари: Роберт Санчес, Филипп Йоргенсен
Защитники: Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Леви Колуилл, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Рис Джеймс, Джош Ачимпонг
Полузащитники: Мойзес Кайседо, Дариу Эссугу, Энцо Фернандес, Андре Сантос, Ромео Лавия
Нападающие: Лиам Делап, Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенс, Марк Гую, Педру Нету, Коул Палмер, Жуан Педро, Эстеван, Тайрик Джордж
Первый матч в Лиге чемпионов подопечные Энцо Марески сыграют 17 сентября – встретятся с немецкой «Баварией» на выезде.
Chelsea FC can confirm our squad for the League Phase of the UEFA Champions League.— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 3, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Французский специалист сообщил, что покинет национальную команду в сентябре 2026 года
Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву