Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Мудрик, Стерлинг, Дисаси? Челси опубликовал заявку на Лигу чемпионов
Лига чемпионов
Где Мудрик, Стерлинг, Дисаси? Челси опубликовал заявку на Лигу чемпионов

Некоторые известные футболисты лондонского клуба не попали в итоговый список команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте опубликовал заявку на Лигу чемпионов 2025/26, в которую не попали несколько известных футболистов.

Сыграть в еврокубках не смогут вингер Рахим Стерлинг, защитник Аксель Дисаси, полузащитник Факундо Буананотте и еще один вингер Михаил Мудрик. Украинец отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга, однако есть в заявке команды на чемпионат Англии.

Соперниками «Челси» в основном этапе Лиги чемпионов будут «Бавария», «Бенфика», «Аякс», «Карабах», «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи».

Заявка лондонского «Челси» на Лигу чемпионов:

Вратари: Роберт Санчес, Филипп Йоргенсен

Защитники: Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Леви Колуилл, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Рис Джеймс, Джош Ачимпонг

Полузащитники: Мойзес Кайседо, Дариу Эссугу, Энцо Фернандес, Андре Сантос, Ромео Лавия

Нападающие: Лиам Делап, Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенс, Марк Гую, Педру Нету, Коул Палмер, Жуан Педро, Эстеван, Тайрик Джордж

Первый матч в Лиге чемпионов подопечные Энцо Марески сыграют 17 сентября – встретятся с немецкой «Баварией» на выезде.

Лига чемпионов Челси Михаил Мудрик Рахим Стерлинг Аксель Дисаси Факундо Буонанотте Энцо Мареска заявка
Николай Титюк Источник: ФК Челси
kadaad .
Мудрик втыкает в игровую приставку и будет ждать судебных исков.
0
DaVinci
Хто, хто, а Мареска точно краще знає які гравці йому потрібні. Він нарешті з гівна і палок зміг зліпити команду 
0
FunnyCat_____
Де Мудрик?
0
dima.krot
Как это "где Мудрик"? В баночки писяет.
0
