Где Мудрик, Стерлинг, Дисаси? Челси опубликовал заявку на Лигу чемпионов

Лондонский «Челси» на своем официальном сайте опубликовал заявку на Лигу чемпионов 2025/26, в которую не попали несколько известных футболистов.

Сыграть в еврокубках не смогут вингер Рахим Стерлинг, защитник Аксель Дисаси, полузащитник Факундо Буананотте и еще один вингер Михаил Мудрик. Украинец отстранен от соревнований из-за обвинений в употреблении допинга, однако есть в заявке команды на чемпионат Англии.

Соперниками «Челси» в основном этапе Лиги чемпионов будут «Бавария», «Бенфика», «Аякс», «Карабах», «Барселона», «Аталанта», «Пафос» и «Наполи».

Заявка лондонского «Челси» на Лигу чемпионов:

Вратари: Роберт Санчес, Филипп Йоргенсен

Защитники: Тосин Адарабиойо, Бенуа Бадьяшиль, Трево Чалоба, Леви Колуилл, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана, Мало Гюсто, Йоррел Хато, Рис Джеймс, Джош Ачимпонг

Полузащитники: Мойзес Кайседо, Дариу Эссугу, Энцо Фернандес, Андре Сантос, Ромео Лавия

Нападающие: Лиам Делап, Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенс, Марк Гую, Педру Нету, Коул Палмер, Жуан Педро, Эстеван, Тайрик Джордж

Первый матч в Лиге чемпионов подопечные Энцо Марески сыграют 17 сентября – встретятся с немецкой «Баварией» на выезде.