Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер назвал клуб УПЛ, интересовавшийся сенсационным новичком Динамо
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 23:30 | Обновлено 04 сентября 2025, 23:31
320
0

Тренер назвал клуб УПЛ, интересовавшийся сенсационным новичком Динамо

На Василия Буртника претендовали львовские «Карпаты»

ФК Динамо Киев. Василий Буртник

Тарас Павлиш, бывший тренер новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, какие еще клубы интересовались центральным защитником перед его переходом в столичный клуб.

– Почему Буртник значительно раньше не дебютировал в более именитых командах?

– Я знаю, что он был на просмотре в «Карпатах», что им интересовалась «Буковина». Возможно, «Ревера 1908» слишком много хотела за его трансфер.

Летом 2025 года Василий Буртник перешел в тернопольскую «Ниву».

По теме:
Осимхен в топе. Самые дорогие переходы игроков в клубы низших лиг
Де Брюйне – пятый. Топ самых дорогих свободных агентов в новых командах
Два турецких клуба нацелились на защитника Реала
Динамо Киев трансферы Нива Тернополь Первая лига Украины трансферы УПЛ Василий Буртник Буковина Черновцы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
