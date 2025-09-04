Тренер назвал клуб УПЛ, интересовавшийся сенсационным новичком Динамо
На Василия Буртника претендовали львовские «Карпаты»
Тарас Павлиш, бывший тренер новичка киевского «Динамо» Василия Буртника, в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, какие еще клубы интересовались центральным защитником перед его переходом в столичный клуб.
– Почему Буртник значительно раньше не дебютировал в более именитых командах?
– Я знаю, что он был на просмотре в «Карпатах», что им интересовалась «Буковина». Возможно, «Ревера 1908» слишком много хотела за его трансфер.
Летом 2025 года Василий Буртник перешел в тернопольскую «Ниву».
