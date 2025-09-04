Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 19:56 |
22
0

Нидерланды – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 4 сентября в 21:45 по Киеву

04 сентября 2025, 19:56 |
22
0
Нидерланды – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 сентября сборная Нидерландов проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Польши.

Встреча состоится на Де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Нидерланды – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Нидерланды – Польша
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Казахстан – Уэльс – 0:1. Злосчастные перекладины ястребов. Видео гола
Грузия – Турция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Он очень расстроен. Ребров анонсировал очередную травму перед Францией
смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Польши по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04 сентября 2025, 07:03 1
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню

Матич, Майсурадзе, Битон, Мустафаев, Макуана, Эрнандес поддерживают форму с резервной командой

Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Теннис | 04 сентября 2025, 08:42 2
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин

Полуфиналы в Нью-Йорке: Соболенко – Пегула, Осака – Анисимова

«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Футбол | 04.09.2025, 13:47
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
«Он не будет играть в команде». Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04.09.2025, 15:59
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
ЧЕФЕРИН: «Хотели вернуть юношеские команды рф. И началась такая истерия»
Футбол | 04.09.2025, 19:15
ЧЕФЕРИН: «Хотели вернуть юношеские команды рф. И началась такая истерия»
ЧЕФЕРИН: «Хотели вернуть юношеские команды рф. И началась такая истерия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
Тренер: «Ломаченко стал бы лучшим бойцом в истории, если бы этого не делал»
04.09.2025, 08:27
Бокс
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
03.09.2025, 10:41 9
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем