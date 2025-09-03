Оценены шансы сборной Украины на матч против команды Франции
Поединок пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву
5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.
Встреча состоится на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Явным фаворитом поединка выступает сборная Франции, на победу которой выставили коэффициент 1.40. На победу подопечных Реброва дают 8.80, а на ничью 4.75.
В одном квартете сине-желтые и финалисты прошлогоднего мундиаля сыграют вместе с Исландией и Азербайджаном.
Основные коэффициенты на матч Украина – Франция:
