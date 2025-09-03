Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оценены шансы сборной Украины на матч против команды Франции
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 20:43 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:51
Оценены шансы сборной Украины на матч против команды Франции

Поединок пройдет 5 сентября в 21:45 по Киеву

Оценены шансы сборной Украины на матч против команды Франции
коллаж Sport.ua

5 сентября сборная Украины проведет матч первого тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Франции.

Встреча состоится на стадионе Тарчинский Арена в польском городе Вроцлав. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Явным фаворитом поединка выступает сборная Франции, на победу которой выставили коэффициент 1.40. На победу подопечных Реброва дают 8.80, а на ничью 4.75.

В одном квартете сине-желтые и финалисты прошлогоднего мундиаля сыграют вместе с Исландией и Азербайджаном.

Основные коэффициенты на матч Украина – Франция:

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу котировки букмекеров
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
kadaad .
Шансы у сборной колхозов нулевые!
