Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Рассмотрим игроков, которые перешли в немецкие клубы
Интересным и насыщенным оказалось трансферное лето в немецкой Бундеслиге.
Самым дорогим переходом межсезонья стал Луис Диас, который за 70 млн евро перешел из «Ливерпуля» в «Баварию».
Очень активным на трансферном рынке оказался леверкузенский «Байер», сразу пять новичков которого попали в топ-10 рейтинга летних переходов.
Самые дорогие трансферы игроков в немецкую Бундеслигу этим летом
- 70 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
- 35 млн евро – Малик Тильман (из ПСВ в Байер)
- 35 млн евро – Джарелл Куанса (из Ливерпуля в Байер)
- 32 млн евро – Эллис Бен Сегир (из Монако в Байер)
- 30,5 млн евро – Джоб Беллингем (из Сандерленда в Боруссию Дортмунд)
- 25 млн евро – Лоик Баде (из Севильи в Байер)
- 25 млн евро – Игнасио Фернандес (из Аль-Кадисии в Байер)
- 24 млн евро – Конрад Хардер (из Спортинга в РБ Лейпциг)
- 22,5 млн евро – Фабиу Силва (из Вулверхэмптона в Боруссию Дортмунд)
- 21 млн евро – Йонатан Буркардт (из Майнца в Айнтрахт)
- 21 млн евро – Рицу Доан (из Фрайбурга в Айнтрахт)
In der Bundesliga wurde diesen Sommer viel Geld umgesetzt! 🤑— Transfermarkt (@Transfermarkt) September 3, 2025
Das sind die teuersten Zu- und Abgänge! 👇 pic.twitter.com/ia0eyxD1OI
