Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Германия
03 сентября 2025, 20:21 |
519
0

Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом

Рассмотрим игроков, которые перешли в немецкие клубы

03 сентября 2025, 20:21 |
519
0
Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Интересным и насыщенным оказалось трансферное лето в немецкой Бундеслиге.

Самым дорогим переходом межсезонья стал Луис Диас, который за 70 млн евро перешел из «Ливерпуля» в «Баварию».

Очень активным на трансферном рынке оказался леверкузенский «Байер», сразу пять новичков которого попали в топ-10 рейтинга летних переходов.

Самые дорогие трансферы игроков в немецкую Бундеслигу этим летом

  1. 70 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
  2. 35 млн евро – Малик Тильман (из ПСВ в Байер)
  3. 35 млн евро – Джарелл Куанса (из Ливерпуля в Байер)
  4. 32 млн евро – Эллис Бен Сегир (из Монако в Байер)
  5. 30,5 млн евро – Джоб Беллингем (из Сандерленда в Боруссию Дортмунд)
  6. 25 млн евро – Лоик Баде (из Севильи в Байер)
  7. 25 млн евро – Игнасио Фернандес (из Аль-Кадисии в Байер)
  8. 24 млн евро – Конрад Хардер (из Спортинга в РБ Лейпциг)
  9. 22,5 млн евро – Фабиу Силва (из Вулверхэмптона в Боруссию Дортмунд)
  10. 21 млн евро – Йонатан Буркардт (из Майнца в Айнтрахт)
  11. 21 млн евро – Рицу Доан (из Фрайбурга в Айнтрахт)
По теме:
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Борнмут в плюсе, Арсенал – в минусе. Прибыль и убытки клубов АПЛ
Металлист 1925 нацелился на одного из лучших талантов европейской страны
Бундеслига чемпионат Германии по футболу статистика финансы трансферное окно трансферы трансферы Бундеслиги Луис Диас Бавария Байер Малик Тилльман Джарелл Куанса Джоб Беллингем Лоик Баде Конрад Хардер Фабиу Силва Йонатан Буркардт Рицу Доан
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Футбол | 03 сентября 2025, 10:41 9
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды
Пять футболистов Динамо не нужны Шовковскому. Придется искать новые команды

Эрик Рамирес и Самба Диалло планировали бороться за место в стартовом составе «бело-синих»

ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 92
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера

Владислав Бленуце перешел в киевский клуб

Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Футбол | 03.09.2025, 20:01
Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Украина U-17 проиграла Катару U-18 на международном турнире в Хорватии
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Футбол | 03.09.2025, 18:09
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Шахтер объявил заявку на матчи Лиги конференций
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Другие виды | 03.09.2025, 01:45
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 48
Футбол
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
Костюк проиграла трехчасовую битву 13-й ракетке в 1/8 финала US Open 2025
01.09.2025, 23:29 35
Теннис
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
02.09.2025, 11:45 2
Теннис
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем