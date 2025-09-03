Трансфер Луиса Диаса в Баварию стал самым дорогим в Бундеслиге этим летом

Интересным и насыщенным оказалось трансферное лето в немецкой Бундеслиге.

Самым дорогим переходом межсезонья стал Луис Диас, который за 70 млн евро перешел из «Ливерпуля» в «Баварию».

Очень активным на трансферном рынке оказался леверкузенский «Байер», сразу пять новичков которого попали в топ-10 рейтинга летних переходов.

Самые дорогие трансферы игроков в немецкую Бундеслигу этим летом

70 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию) 35 млн евро – Малик Тильман (из ПСВ в Байер) 35 млн евро – Джарелл Куанса (из Ливерпуля в Байер) 32 млн евро – Эллис Бен Сегир (из Монако в Байер) 30,5 млн евро – Джоб Беллингем (из Сандерленда в Боруссию Дортмунд) 25 млн евро – Лоик Баде (из Севильи в Байер) 25 млн евро – Игнасио Фернандес (из Аль-Кадисии в Байер) 24 млн евро – Конрад Хардер (из Спортинга в РБ Лейпциг) 22,5 млн евро – Фабиу Силва (из Вулверхэмптона в Боруссию Дортмунд) 21 млн евро – Йонатан Буркардт (из Майнца в Айнтрахт) 21 млн евро – Рицу Доан (из Фрайбурга в Айнтрахт)