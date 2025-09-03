Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль опередил Барселону, Арсенал – МС. Самые дорогие составы клубов
03 сентября 2025, 17:41
Ливерпуль опередил Барселону, Арсенал – МС. Самые дорогие составы клубов

После летнего трансферного окна некоторые команды изменили свои позиции

Ливерпуль опередил Барселону, Арсенал – МС. Самые дорогие составы клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

По поводу завершения трансферного окна в топ-5 европейских лигах известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих составов клубов.

Лидер остался неизменным – состав мадридского «Реала», в который входят 25 игроков, оценивается в 1.4 млрд евро.

Лондонский «Арсенал» опередил несколько клубов и занял второе место, которое ранее принадлежало «Манчестер Сити». Сейчас состав «канониров» из 25 футболистов стоит 1.33 млрд.

Тройку лидеров замыкает «Ман Сити» – 1.23 млрд (27 игроков).

Четвертую позицию занял главный герой межсезонья – «Ливерпуль» (27 игроков, 1.12 млрд евро).

Топ-5 рейтинга закрывает «Барселона», в составе которой 23 игрока общей стоимостью 1.11 млрд евро.

