Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Против Динамо не сыграет. Фиорентина продала экс-игрока ПСЖ
Франция
03 сентября 2025, 14:37 | Обновлено 03 сентября 2025, 14:41
ОФИЦИАЛЬНО. Против Динамо не сыграет. Фиорентина продала экс-игрока ПСЖ

Жонатан Иконе продолжит карьеру в клубе «Париж»

ОФИЦИАЛЬНО. Против Динамо не сыграет. Фиорентина продала экс-игрока ПСЖ
ФК Париж. Жонатан Иконе

27-летний вингер Жонатан Иконе официально покинул итальянскую «Фиорентину» и стал игроком французского клуба «Париж».

По информации пресс-службы «Парижа», футболист подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, переход Иконе обошелся французскому клубу в два миллиона евро.

Жонатан находился в составе «фиалок» с зимы 2022 года, не считая второй части сезона 2024/25, которую футболист провел в аренде в «Комо».

На счету Иконе 138 матчей за «Фиорентину», 16 голов и 14 результативных передач.

Кроме итальянских клубов вингер за свою карьеру представлял цвета ПСЖ, «Лилля» и «Монпелье».

Напомним, что «Фиорентина» станет соперником киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Итальянский клуб примет «бело-синих» на своем стадионе 11 декабря.

Жонатан Иконе Фиорентина Париж трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник
