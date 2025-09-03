ОФИЦИАЛЬНО. Против Динамо не сыграет. Фиорентина продала экс-игрока ПСЖ
Жонатан Иконе продолжит карьеру в клубе «Париж»
27-летний вингер Жонатан Иконе официально покинул итальянскую «Фиорентину» и стал игроком французского клуба «Париж».
По информации пресс-службы «Парижа», футболист подписал контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, переход Иконе обошелся французскому клубу в два миллиона евро.
Жонатан находился в составе «фиалок» с зимы 2022 года, не считая второй части сезона 2024/25, которую футболист провел в аренде в «Комо».
На счету Иконе 138 матчей за «Фиорентину», 16 голов и 14 результативных передач.
Кроме итальянских клубов вингер за свою карьеру представлял цвета ПСЖ, «Лилля» и «Монпелье».
Напомним, что «Фиорентина» станет соперником киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги конференций. Итальянский клуб примет «бело-синих» на своем стадионе 11 декабря.
