Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду или Ванат? Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиги
Испания
03 сентября 2025, 19:28 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:18
515
2

Роналду или Ванат? Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиги

Владислав считает португальца лучшим нападающим

03 сентября 2025, 19:28 | Обновлено 03 сентября 2025, 20:18
515
2
Роналду или Ванат? Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиги
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиги.

– Фернандо Торрес или Давид Вилья?

– Давид Вилья.

– Луис Суарес или Давид Вилья?

– Луис Суарес.

– Луис Суарес или Карим Бензема?

– Луис Суарес.

– Луис Суарес или Артем Довбик?

– Луис Суарес.

– Луис Суарес или Роберт Левандовский?

– Роберт Левандовский.

– Тьерри Анри или Роберт Левандовский?

– Роберт Левандовский.

– Лионель Месси или Роберт Левандовский?

– Роберт Левандовский.

– Криштиану Роналду или Роберт Левандовский?

– Криштиану Роналду.

– Криштиану Роналду или Владислав Ванат?

– Криштиану Роналду.

По теме:
Владислав ВАНАТ: «Цыганков сказал, что меня очень ждут в Жироне»
Владислав ВАНАТ: «Говорят, что я псих. А посмотрите, как Суарес играет»
Михавко обратился к Ванату после трансфера форварда в Жирону
Владислав Ванат Криштиану Роналду Давид Вилья Фернандо Торрес Луис Суарес Карим Бензема Роберт Левандовски Тьерри Анри Лионель Месси Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Бокс | 03 сентября 2025, 00:02 1
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»

Жена боксера отреагировала на последние ракетные удары рашистов

Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Бокс | 03 сентября 2025, 03:22 0
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца

На ринге должны встретиться Фабио Уордли и Джозеф Паркер

ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
Футбол | 03.09.2025, 13:10
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
ВИДЕО. Как играет румынский форвард Бленуце, который перешел в Динамо Киев
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Бокс | 03.09.2025, 00:59
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии
Футбол | 03.09.2025, 19:41
Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии
Реал отреагировал на интерес Манчестер Сити к звезде из Англии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
Левандовский круче Месси?Его контузило в Киеве?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
Итоги ЧМ по волейболу U21. Призеры и исторический результат Украины
01.09.2025, 20:15 1
Волейбол
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
Шахтер обратился с просьбой к Бенфике после трансфера Судакова
01.09.2025, 22:48 2
Футбол
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 8
Футбол
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
Лунин получил предложение перейти в клуб, где есть вратарь из Украины
03.09.2025, 07:02 2
Футбол
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры
01.09.2025, 23:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 143
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
02.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем