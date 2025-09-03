Роналду или Ванат? Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиги
Владислав считает португальца лучшим нападающим
Украинский нападающий каталонской «Жироны» Владислав Ванат выбрал лучшего форварда Ла Лиги.
– Фернандо Торрес или Давид Вилья?
– Давид Вилья.
– Луис Суарес или Давид Вилья?
– Луис Суарес.
– Луис Суарес или Карим Бензема?
– Луис Суарес.
– Луис Суарес или Артем Довбик?
– Луис Суарес.
– Луис Суарес или Роберт Левандовский?
– Роберт Левандовский.
– Тьерри Анри или Роберт Левандовский?
– Роберт Левандовский.
– Лионель Месси или Роберт Левандовский?
– Роберт Левандовский.
– Криштиану Роналду или Роберт Левандовский?
– Криштиану Роналду.
– Криштиану Роналду или Владислав Ванат?
– Криштиану Роналду.
