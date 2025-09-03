Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Чемпионат мира
03 сентября 2025, 09:39 |
1169
0

Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция

Поединок подопечных Реброва будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO

Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
УАФ. Сборная Украины по футболу

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции.

Команды сыграют на номинально домашнем стадионе украинской команды «Тарчинский Арена Вроцлав» в польском Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Этот поединок подопечных Сергея Реброва будет транслироваться на медиасервисе MEGOGO на ОТТ-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт», «Максимальная», «MEGOPACK N+S». Кроме того игру «сине-желтой» команды болельщики смогут посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях.

Матч Украина – Франция будет доступен в разделе «Спорт» («Футбол») на канале «MEGOGO Футбол Перший» и на отдельном канале в разделе «Телевидение», который появится в день поединка.

Кроме французской сборной, соперниками Украины станут команды Азербайджана и Исландии.

