Англия02 сентября 2025, 19:56 |
301
1
АПЛ доминирует в списке летних расходов: девять клубов вошли в топ-10
«Ливерпуль» потратил на новых футболистов почти полмиллиарда евро
02 сентября 2025, 19:56 |
301
1
Летнее межсезонье подарило огромное количество переходов футболистов между клубами.
Особенно активными оказались команды АПЛ. Из топ-10 рейтинга клубов по суммарным расходам этим летом 9 представляют Премьер-Лигу.
Рекордсменом стал «Ливерпуль», который потратил 482 млн евро.
Клубы с наибольшими расходами на новых игроков этим летом
- 482 млн евро – Ливерпуль
- 328 млн евро – Челси
- 294 млн евро – Арсенал
- 289 млн евро – Ньюкасл
- 251 млн евро – Манчестер Юнайтед
- 237 млн евро – Ноттингем
- 211 млн евро – Тоттенхэм
- 207 млн евро – Манчестер Сити
- 198 млн евро – Байер
- 188 млн евро – Сандерленд
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2025, 08:36 39
Реакция Алексея Сливченко на отъезд мастеровитого вингера в «Фулхэм»
Футбол | 02 сентября 2025, 07:46 22
Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца
Футбол | 02.09.2025, 19:56
Футбол | 02.09.2025, 10:51
Футбол | 02.09.2025, 13:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
іпать, ноттінгеми і сандерленди можуть собі подібне дозволити
Популярные новости
01.09.2025, 04:39
01.09.2025, 12:57 43
01.09.2025, 07:11 4
01.09.2025, 04:19 1
01.09.2025, 08:20 7
01.09.2025, 07:45 48
01.09.2025, 00:02 2
01.09.2025, 05:40 11