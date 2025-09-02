АПЛ доминирует в списке летних расходов: девять клубов вошли в топ-10

Летнее межсезонье подарило огромное количество переходов футболистов между клубами.

Особенно активными оказались команды АПЛ. Из топ-10 рейтинга клубов по суммарным расходам этим летом 9 представляют Премьер-Лигу.

Рекордсменом стал «Ливерпуль», который потратил 482 млн евро.

Клубы с наибольшими расходами на новых игроков этим летом