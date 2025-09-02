Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АПЛ доминирует в списке летних расходов: девять клубов вошли в топ-10
Англия
02 сентября 2025, 19:56 |
301
1

АПЛ доминирует в списке летних расходов: девять клубов вошли в топ-10

«Ливерпуль» потратил на новых футболистов почти полмиллиарда евро

02 сентября 2025, 19:56 |
301
1
АПЛ доминирует в списке летних расходов: девять клубов вошли в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine

Летнее межсезонье подарило огромное количество переходов футболистов между клубами.

Особенно активными оказались команды АПЛ. Из топ-10 рейтинга клубов по суммарным расходам этим летом 9 представляют Премьер-Лигу.

Рекордсменом стал «Ливерпуль», который потратил 482 млн евро.

Клубы с наибольшими расходами на новых игроков этим летом

  1. 482 млн евро – Ливерпуль
  2. 328 млн евро – Челси
  3. 294 млн евро – Арсенал
  4. 289 млн евро – Ньюкасл
  5. 251 млн евро – Манчестер Юнайтед
  6. 237 млн евро – Ноттингем
  7. 211 млн евро – Тоттенхэм
  8. 207 млн евро – Манчестер Сити
  9. 198 млн евро – Байер
  10. 188 млн евро – Сандерленд
По теме:
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку
Переход Кевина вошел в число лидеров интересного трансферного рейтинга
финансы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Челси Арсенал Лондон Ньюкасл Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Тоттенхэм Манчестер Сити Байер Сандерленд статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02 сентября 2025, 08:36 39
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже

Реакция Алексея Сливченко на отъезд мастеровитого вингера в «Фулхэм»

Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02 сентября 2025, 07:46 22
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику

Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца

Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»
Футбол | 02.09.2025, 19:56
Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»
Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02.09.2025, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Футбол | 02.09.2025, 13:42
Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Защитник французского клуба прошел медосмотр. Дальше – контракт с Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Денис Брегін
іпать, ноттінгеми і сандерленди можуть собі подібне дозволити
Ответить
0
Популярные новости
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 43
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 4
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
01.09.2025, 00:02 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем