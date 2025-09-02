Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку
Англия
02 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:45
386
0

Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку

Гласнер помешал уходу капитана

02 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:45
386
0
Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

По информации британских СМИ, Кристал Пэлас согласовал с Ливерпулем продажу центрального защитника Марка Гехи, который уже даже прошел медосмотр, однако вчера в последний момент трансфер сорвался.

Лондонский клуб решил не продавать лидера обороны, потому что наставник Оливер Гласнер пригрозил отставкой в случае продажи капитана команды.

Именно с Гласнером связаны последние успехи команды, в том числе завоевание Кубка Англии.

Сам Гэхи разочарован решением клуба и готов отказаться от капитанской повязки.

По теме:
Трансфер Доннаруммы стал вторым самым дорогим среди итальянских вратарей
Усиление обороны Динамо. Статистика нового центрбека киевлян
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Спортинга перебрался в Бундеслигу
Марк Гехи Кристал Пэлас Ливерпуль Оливер Гласнер трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02 сентября 2025, 15:16 101
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»
Футбол | 02 сентября 2025, 19:56 0
Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»
Ламин ЯМАЛЬ: «Любой игрок, утверждающий, что не хочет этого – лжет»

Испанец заявил о желании выиграть Золотой мяч

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02.09.2025, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01.09.2025, 23:41
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
Футбол | 02.09.2025, 12:28
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал голкипера ПСЖ за 39 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 22
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 4
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33 1
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем