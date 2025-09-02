Англия02 сентября 2025, 20:34 | Обновлено 02 сентября 2025, 20:45
Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку
Гласнер помешал уходу капитана
По информации британских СМИ, Кристал Пэлас согласовал с Ливерпулем продажу центрального защитника Марка Гехи, который уже даже прошел медосмотр, однако вчера в последний момент трансфер сорвался.
Лондонский клуб решил не продавать лидера обороны, потому что наставник Оливер Гласнер пригрозил отставкой в случае продажи капитана команды.
Именно с Гласнером связаны последние успехи команды, в том числе завоевание Кубка Англии.
Сам Гэхи разочарован решением клуба и готов отказаться от капитанской повязки.
