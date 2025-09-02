Гехи не перешел в Ливерпуль из-за тренера. Пригрозил подать в отставку

По информации британских СМИ, Кристал Пэлас согласовал с Ливерпулем продажу центрального защитника Марка Гехи, который уже даже прошел медосмотр, однако вчера в последний момент трансфер сорвался.

Лондонский клуб решил не продавать лидера обороны, потому что наставник Оливер Гласнер пригрозил отставкой в случае продажи капитана команды.

Именно с Гласнером связаны последние успехи команды, в том числе завоевание Кубка Англии.

Сам Гэхи разочарован решением клуба и готов отказаться от капитанской повязки.