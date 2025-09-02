Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:42
Пономаренко может получить больше шансов в первой команде

ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Форвард Динамо Матвей Пономаренко в шутливой форме ответил на вопрос журналиста по поводу трансфера основного нападающего киевлян Владислава Ваната в Жирону.

Это может дать Пономаренко больше игровых минут.

«Уход Ваната? Ну отмазок теперь никаких не будет. Пора забивать, все зависит от меня», – сказал Пономаренко.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел 6 матчей, но голов не забивал.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Владислав Ванат Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
