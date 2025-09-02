Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»

Форвард Динамо Матвей Пономаренко в шутливой форме ответил на вопрос журналиста по поводу трансфера основного нападающего киевлян Владислава Ваната в Жирону.

Это может дать Пономаренко больше игровых минут.

«Уход Ваната? Ну отмазок теперь никаких не будет. Пора забивать, все зависит от меня», – сказал Пономаренко.

В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел 6 матчей, но голов не забивал.