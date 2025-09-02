Украина. Премьер лига02 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:42
2340
0
Форвард Динамо: «Уход Ваната? Отмазок теперь нет, мне нужно забивать»
Пономаренко может получить больше шансов в первой команде
02 сентября 2025, 17:10 | Обновлено 02 сентября 2025, 17:42
2340
0
Форвард Динамо Матвей Пономаренко в шутливой форме ответил на вопрос журналиста по поводу трансфера основного нападающего киевлян Владислава Ваната в Жирону.
Это может дать Пономаренко больше игровых минут.
«Уход Ваната? Ну отмазок теперь никаких не будет. Пора забивать, все зависит от меня», – сказал Пономаренко.
В нынешнем сезоне 19-летний игрок провел 6 матчей, но голов не забивал.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2025, 17:53 4
Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан
Футбол | 02 сентября 2025, 12:28 4
Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в чемпионате Англии
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Футбол | 02.09.2025, 08:36
Футбол | 02.09.2025, 17:12
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 01:34 10
31.08.2025, 19:44
02.09.2025, 07:46 22
01.09.2025, 08:20 7
01.09.2025, 03:23 1
01.09.2025, 07:45 48
02.09.2025, 10:51 35
01.09.2025, 10:13 4