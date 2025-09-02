Шола ОГУНДАНА: «Не боюсь никаких вызовов, поэтому я перешел в Динамо»

Нигерийский вингер Шола Огундана прокомментировал свой переход в киевское «Динамо».

– Приветствуем в «Динамо»! Ты совсем молодой игрок, а это уже твой третий футбольный континент. Любишь принимать вызовы?

– Я очень рад, что приехал сюда. Я думаю, что «Динамо» (Киев) – это тот клуб, за который каждый игрок считает честью выступать. Я не боюсь никаких вызовов, поэтому, повторюсь, я очень рад, что я здесь.

– Как возник вариант с «Динамо» и как долго ты думал над этим предложением?

– Когда я был еще совсем маленьким, я смотрел матчи Лиги чемпионов. Помню, «Динамо» играло против «Арсенала». Тогда я подумал, что хочу однажды играть за этот клуб. Уже тогда я понимал, что это одна из лучших команд в Украине. И с тех пор я очень хотел сыграть за нее. И сейчас моя мечта стала реальностью.

– Тебя заметили на трибуне на игре с «Полесьем». Читал новости о себе в интернете до официальной презентации «Динамо»?

– Я не обращал внимания на публикации журналистов. Я сам даже опубликовал фотографию, что нахожусь в Украине на этом прекрасном стадионе, где «Динамо» проводит свои домашние матчи. Я только ждал официальной информации о моем трансфере.

– Бразилия – необычный вариант развития карьеры как для африканских футболистов. Как решился на такой шаг, что получил от периода пребывания в «Фламенго»?

– Я успел три года поиграть в местном чемпионате до того, как получил предложение из Бразилии от одного из величайших местных клубов – «Фламенго». Конечно, молодые таланты обычно рассматривают Бразилию как хороший трамплин для попадания в европейские топ-клубы, среди которых, безусловно, и киевское «Динамо».

– Тебе 20 лет, но у тебя уже есть немало титулов в карьере. Речь о команде U20 в первую очередь. Расскажи о своем самом желанном трофее за эти два года в Бразилии – наверное, это Copolli Bertodor с U20?

– Я действительно успел выиграть несколько трофеев в чемпионате Бразилии и в Южной Америке, среди них как внутренние, так и международные. Но мне лично больше всего запомнился трофей, который мы завоевали в противостоянии с бразильским клубом «Палмейрас». Все потому, что я был признан одним из лучших игроков этого турнира, я получил индивидуальный трофей. Вообще, вот этот турнир удался для меня очень хорошо, поэтому я его лучше всего запомнил.

– На какой позиции и по какой схеме чувствуешь себя наиболее комфортно?

– Я точно не тот игрок, который будет решать, на каких позициях играть и какую роль выполнять. Для этого есть главный тренер и его ассистенты. Но если говорить о моих предпочтениях, то мне нравится играть на фланге атаки, могу сыграть как слева, так и справа. Что касается моих сильных сторон, то это скорость – ее я люблю использовать для создания моментов для партнеров.

– Еще расскажи о своих сильных сторонах в игре и над чем еще нужно работать?

– На самом деле, не существует идеальных футболистов, и мне также нужно улучшать каждый аспект своей игры. Это не говорит о том, что я плохой футболист. Я просто думаю, что каждому футболисту есть над чем работать и совершенствовать любой навык. Что касается моих сильных сторон в игре – это стопроцентно дриблинг, я очень легко обыгрываю соперников, так же у меня прекрасная скорость, она фантастическая. И попробуйте отобрать у меня мяч. Я физически крепкий игрок и просто так меня от мяча не оттеснить.

– В «Динамо» играло немало знаковых нигерийцев – это Юссуф, Тайво, Идейе, Идахор. Советовался ли вы с кем-то из них перед переходом в «Динамо»?

– Я ни с кем не советовался по поводу перехода в «Динамо». В этом не было абсолютно никакой необходимости, потому что это решение я принял сам, не раздумывая. Я понимал, в какой клуб я еду, понимал, что меня здесь ожидает. Конечно, я очень счастлив, что получил такое предложение и теперь имею возможность выступать за «Динамо».

– Кто твой кумир в футболе?

– Трудно, на самом деле, определиться, у каждого свой фаворит. Я не играю, как он, но мой любимый игрок – это Лионель Месси.

– В «Динамо» сейчас много воспитанников клуба и не слишком много легионеров. На самом деле, во время твоего пребывания в «Фламенго» была похожая ситуация, согласись.

– На самом деле, ситуация похожая, тем более что в «Фламенго» не просто мало легионеров, в основном это были иностранцы из других южноамериканских стран. Я же был единственным представителем с другого континента. Там нет европейцев, нет африканцев – других, кроме меня. Поэтому ситуация похожа, как сейчас и в «Динамо».

– Сейчас ты на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Почему ты перешел в наш клуб, какие у тебя планы и чего хочешь добиться здесь?

– Сейчас я думаю только о своей команде. Я хочу принести максимум пользы для своего коллектива, для болельщиков, для тренерского штаба, для моих партнеров по команде, для персонала. Я хочу, чтобы мы получили максимальный результат, и я сделаю для этого все от себя зависящее.

– Украина сейчас в состоянии войны. Не боялся ли ты переходить в «Динамо», зная, что Украина сейчас страдает от вражеских атак России?

– Конечно, я знал, что в стране идет война, и я думал о том, стоит ли сюда переходить. Но, как я уже повторял неоднократно, для меня предложение «Динамо» было очень важным. И я не раздумывал долго, прежде чем принять решение о переезде в Украину. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы показать свой максимум и помочь команде добиться наилучшего результата.

– Ты был на матче с «Полесьем», «Динамо» победило – 4:1. Что можешь отметить в игре команды?

– Мне понравилась игра команды. Особенно то, что касается контроля мяча. Команда доминировала во многих моментах. И что я должен отметить, так это то, что такой стиль подходит именно мне. Поэтому я думаю, что я очень легко впишусь в игровой рисунок «Динамо».