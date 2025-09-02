ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал вице-чемпиона мира из ПСЖ
Рандаль Коло Муани сменил клубную прописку
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании французского нападающего парижского «Пари Сен-Жермен» Рэндаля Коло Муани.
Отмечается, что переход 26-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды. Неизвестно, есть ли в соглашении опция выкупа.
Игрок взял в клубе 39-й номер.
Во второй половине сезона 2024/25 Рандаль Коло Муани на правах аренды провел 22 матча за туринский «Ювентус», отличившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее «Тоттенхэм» официально объявил о подписании полузащитника Хави Симонса.
We are delighted to announce the signing of Randal Kolo Muani on a season-long loan from Paris Saint-Germain ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 1, 2025
