ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника Байера

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании эквадорского центрального защитника леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье.

Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Интересно, что ранее Фабрицио Романо сообщал о полноценном трансфере игрока за 52 миллиона евро + бонусы.

В прошлом сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.