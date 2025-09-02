Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника Байера
Англия
02 сентября 2025, 02:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника Байера

Пьеро Инкапье сменил клубную прописку

02 сентября 2025, 02:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника Байера
ФК Арсенал. Пьеро Инкапье

Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании эквадорского центрального защитника леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье.

Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Интересно, что ранее Фабрицио Романо сообщал о полноценном трансфере игрока за 52 миллиона евро + бонусы.

В прошлом сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Пьеро Инкапье Байер трансферы Арсенал Лондон трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Арсенал Лондон
