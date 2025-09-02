Англия02 сентября 2025, 02:07 |
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал защитника Байера
Пьеро Инкапье сменил клубную прописку
02 сентября 2025, 02:07
Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании эквадорского центрального защитника леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье.
Отмечается, что переход 23-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
Интересно, что ранее Фабрицио Романо сообщал о полноценном трансфере игрока за 52 миллиона евро + бонусы.
В прошлом сезоне Пьеро Инкапье провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отметиться 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
