Байер стал новым трансферным рекордсменом Бундеслиги
«Фармацевты» потратили на новых футболистов почти 200 млн евро
Леверкузенский «Байер» установил новый рекорд Бундеслиги по сумме расходов на новых футболистов в одном сезоне. После подписания Эзекиля Фернандеса общие расходы «фармацевтов» в сезоне 2025/26 составляют 198 млн евро.
Предыдущим рекордсменом был РБ «Лейпциг», который потратил 187 млн евро в сезоне 2023/24.
Несмотря на рекордные расходы, трансферный баланс «Байера» в сезоне все еще положительный, поскольку доходы клуба от продажи игроков составляют 226 млн евро.
Крупнейшие расходы клубов Бундеслиги за один сезон
- 198,0 млн евро – Байер (2025/26)
- 187,0 млн евро – РБ Лейпциг (2023/24)
- 179,5 млн евро – Бавария (2023/24)
- 149,0 млн евро – Бавария (2024/25)
- 148,5 млн евро – Боруссия Д. (2019/20)
- 146,5 млн евро – Бавария (2022/23)
- 141,0 млн евро – Боруссия Д. (2016/17)
- 139,5 млн евро – Бавария (2019/20)
- 126,0 млн евро – РБ Лейпциг (2021/22)
- 123,0 млн евро – Боруссия Д. (2017/18)
Bayer 04 Leverkusen holt Fernández aus Saudi-Arabien und knackt den Ausgabenrekord für eine Bundesliga-Saison 🤑 Fairerweise: Der Saldo ist bei Einnahmen von 226 Mio. Euro immer noch positiv! 📈 #Werkself— Transfermarkt (@Transfermarkt) September 1, 2025
Die Details: https://t.co/Oaf4Ynfutl pic.twitter.com/hhqT4bBHPe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья поддерживает изоляцию российского футбола
Кевин продолжит карьеру в «Фулхэме»