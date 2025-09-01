Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер стал новым трансферным рекордсменом Бундеслиги
Германия
01 сентября 2025, 23:51 |
371
0

Байер стал новым трансферным рекордсменом Бундеслиги

«Фармацевты» потратили на новых футболистов почти 200 млн евро

01 сентября 2025, 23:51 |
371
0
Байер стал новым трансферным рекордсменом Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Леверкузенский «Байер» установил новый рекорд Бундеслиги по сумме расходов на новых футболистов в одном сезоне. После подписания Эзекиля Фернандеса общие расходы «фармацевтов» в сезоне 2025/26 составляют 198 млн евро.

Предыдущим рекордсменом был РБ «Лейпциг», который потратил 187 млн евро в сезоне 2023/24.

Несмотря на рекордные расходы, трансферный баланс «Байера» в сезоне все еще положительный, поскольку доходы клуба от продажи игроков составляют 226 млн евро.

Крупнейшие расходы клубов Бундеслиги за один сезон

  • 198,0 млн евро – Байер (2025/26)
  • 187,0 млн евро – РБ Лейпциг (2023/24)
  • 179,5 млн евро – Бавария (2023/24)
  • 149,0 млн евро – Бавария (2024/25)
  • 148,5 млн евро – Боруссия Д. (2019/20)
  • 146,5 млн евро – Бавария (2022/23)
  • 141,0 млн евро – Боруссия Д. (2016/17)
  • 139,5 млн евро – Бавария (2019/20)
  • 126,0 млн евро – РБ Лейпциг (2021/22)
  • 123,0 млн евро – Боруссия Д. (2017/18)
По теме:
Эрик тен Хаг установил антирекорд Бундеслиги
Проклятие красных дьяволов? Три экс-тренера МЮ потеряли работу за неделю
ОФИЦИАЛЬНО. Эрик тен Хаг уволен из Байера после 2 месяцев работы
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер РБ Лейпциг рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01 сентября 2025, 07:11 3
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ

Илья поддерживает изоляцию российского футбола

Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Футбол | 01 сентября 2025, 20:01 29
Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ
Вот и все! Романо подтвердил продажу ключевого игрока Шахтера в клуб АПЛ

Кевин продолжит карьеру в «Фулхэме»

Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Бокс | 01.09.2025, 01:34
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01.09.2025, 23:41
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01.09.2025, 08:20
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
Тони БЕЛЛЮ: «Усик? В бою с ним он и шести раундов не выдержит»
01.09.2025, 04:19 1
Бокс
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 136
Футбол
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем