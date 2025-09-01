Байер стал новым трансферным рекордсменом Бундеслиги

Леверкузенский «Байер» установил новый рекорд Бундеслиги по сумме расходов на новых футболистов в одном сезоне. После подписания Эзекиля Фернандеса общие расходы «фармацевтов» в сезоне 2025/26 составляют 198 млн евро.

Предыдущим рекордсменом был РБ «Лейпциг», который потратил 187 млн евро в сезоне 2023/24.

Несмотря на рекордные расходы, трансферный баланс «Байера» в сезоне все еще положительный, поскольку доходы клуба от продажи игроков составляют 226 млн евро.

Крупнейшие расходы клубов Бундеслиги за один сезон

198,0 млн евро – Байер (2025/26)

187,0 млн евро – РБ Лейпциг (2023/24)

179,5 млн евро – Бавария (2023/24)

149,0 млн евро – Бавария (2024/25)

148,5 млн евро – Боруссия Д. (2019/20)

146,5 млн евро – Бавария (2022/23)

141,0 млн евро – Боруссия Д. (2016/17)

139,5 млн евро – Бавария (2019/20)

126,0 млн евро – РБ Лейпциг (2021/22)

123,0 млн евро – Боруссия Д. (2017/18)