Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
«Милан» пополнится украинцем
28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.
По информации Sky Sporty, «Милан» подпишет украинца за считанные часы до конца трансферного окна. Дело в том, что в последние часы «Челси» решил купить нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса, а «россонери» в свою очередь завершают переход Артема Довбика. «Рома» на место Артема подпишет Бреля Эмболо из «Монако».
В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
