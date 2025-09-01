Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клубную прописку – украинца хочет подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов.

По информации Sky Sporty, «Милан» подпишет украинца за считанные часы до конца трансферного окна. Дело в том, что в последние часы «Челси» решил купить нападающего «Милана» Сантьяго Хименеса, а «россонери» в свою очередь завершают переход Артема Довбика. «Рома» на место Артема подпишет Бреля Эмболо из «Монако».

В прошлом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».