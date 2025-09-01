Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Играть на чистых мячах в Ла Лиге у Ваната не получится»
Испания
01 сентября 2025, 17:39 |
1844
11

Олег САЛЕНКО: «Играть на чистых мячах в Ла Лиге у Ваната не получится»

Экс-нападающий «Валенсии» считает, что украинскому форварду нужно менять стиль игры

01 сентября 2025, 17:39 |
1844
11
Олег САЛЕНКО: «Играть на чистых мячах в Ла Лиге у Ваната не получится»
ФК Динамо. Олег Саленко

Сегодня, 1 сентября официально стало известно, что уже бывший нападающий «Динамо» Владислав Ванат подписал контракт с испанской «Жироной».

О перспективах украинца в Ла Лиге эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший форвард «Валенсии» Олег Саленко.

– Олег, какое ваше мнение относительно перехода Ваната в «Жирону»?
– В любом случае этот переход пойдет на пользу футболисту. В Украине идет война, уровень чемпионата упал, поэтому перейти в один из лучших чемпионатов Европы, дорогого стоит. Другое дело, что в «Динамо» Ванату создавали моменты, а в Испании ему нужно и самому будет искать свои шансы. И как он с этим справится, пока вопрос.

– Владислав перерос уровень «Динамо»?
– Нет. Просто динамовцы сейчас не в том состоянии, чтобы добиваться каких-то значимых результатов на европейской арене. Этот переход для Ваната подвернулся в нужное для него время. Если Владиславу удастся закрепиться в составе, то его профессиональный рост будет несоизмерим с тем, что было в Украине. Нужно помогать «Жироне» выбираться из подвала турнирной таблицы.

ФК Жирона. Владислав Ванат (слева)

– Владиславу это под силу сделать?
– Если он немного поменяет стиль игры, то вполне возможно, что мы скоро увидим забитые мячи в Ла Лиге от Ваната.

– Что значит, поменять стиль игры?
– Он ведь в «Динамо» играл в основном на чистых мячах, в районе штрафной площади соперника. А в Испании нужно будет тащить мяч с центра поля. По-другому не получится. Хорошо, если останется Виктор Цыганков, который не только поможет Ванату быстрее адаптироваться в команде, но и будет снабжать форварда фланговыми передачами.

– Ла Лига – это чемпионат для Ваната?
– Безусловно. В Англии или Германии его бы смяли (улыбается).

– Герреро и Пономаренко смогут достойно заменить Ваната в «Динамо»?
– В чемпионате Украины Герреро еще что-то может сделать, а вот в еврокубковых матчах есть много вопросов. Что касается Пономаренко, то он пока не готов по уровню игры для первой команды, и с лишним весом у нападающего есть проблемы.

– Что делать?
– Поднимать уровень этих игроков, поскольку и в «Динамо» U-19 я не вижу, кто бы мог в самое ближайшее время прыгнуть выше головы. Кого-то покупать? А кто сейчас приедет в Украину? Отдавать за кого-то огромные деньги нет смысла. Поэтому опять же, пока нужно рассчитывать на тех, кто есть в обойме.

– Уход Ваната сильно ослабит атакующий потенциал «Динамо»?
– В чемпионате страны это, думаю, не отразится, а вот в Лиге конференций будет сложно, особенно против фаворитов нашей группы.

По теме:
Жирона станет третьим клубом в карьере Ваната. Статистика выступлений
Ванат станет 16-м украинским игроком, который сыграет в Ла Лиге
ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали
Владислав Ванат Олег Саленко Динамо Киев Жирона Ла Лига Эдуардо Герреро Матвей Пономаренко статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Бокс | 01 сентября 2025, 08:20 6
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»

Вводятся бонусы за зрелищные поединки

«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01 сентября 2025, 17:53 1
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба

Уго Трани анонсировал переход Артема в Милан

Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 01.09.2025, 16:05
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Каролина Мухова. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Футбол | 01.09.2025, 07:11
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Бокс | 01.09.2025, 03:23
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
Сало сам грав на чистих м'ячах в Динамо,  тому знає, про що говорить. І саме тому в нього "не пішло" ні в Іспанії, ні в Туреччині, ні в Шотландії, ні в касапів. Один рз вистрілив, в одному матчі, нікому не потрібному - і заглох.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
----
Олег, нужно перестать бухать. А Ванат сам разберется как ему играть.
Ответить
+2
mini.f
Саленко не плохо выглядит, как для конченного алкаша... Или это фото 20-ти летней давности?  Не понимаю, почему сайт упорно напоминает нам о том, что такие алконавты как Саленко, Алиев, Милевский и еже с ними еще продолжают жить среди нас...
Ответить
0
Владислав Антонов
Мічел його перенавчить на ізі
Ответить
0
Singularis
Будут под дождём выпускать на грязные мячи
Ответить
-2
Brian
Ванат підозріло схожий зовні на Саленка. Щось тут не те)
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
Arera
На месте ваната должен быть твой сын Саленко. Я прав Олег??
Ответить
-5
Популярные новости
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 2
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 27
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
31.08.2025, 00:17 59
Футбол
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
31.08.2025, 01:09 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 118
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем