Олег САЛЕНКО: «Играть на чистых мячах в Ла Лиге у Ваната не получится»

Сегодня, 1 сентября официально стало известно, что уже бывший нападающий «Динамо» Владислав Ванат подписал контракт с испанской «Жироной».

О перспективах украинца в Ла Лиге эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал бывший форвард «Валенсии» Олег Саленко.

– Олег, какое ваше мнение относительно перехода Ваната в «Жирону»?

– В любом случае этот переход пойдет на пользу футболисту. В Украине идет война, уровень чемпионата упал, поэтому перейти в один из лучших чемпионатов Европы, дорогого стоит. Другое дело, что в «Динамо» Ванату создавали моменты, а в Испании ему нужно и самому будет искать свои шансы. И как он с этим справится, пока вопрос.

– Владислав перерос уровень «Динамо»?

– Нет. Просто динамовцы сейчас не в том состоянии, чтобы добиваться каких-то значимых результатов на европейской арене. Этот переход для Ваната подвернулся в нужное для него время. Если Владиславу удастся закрепиться в составе, то его профессиональный рост будет несоизмерим с тем, что было в Украине. Нужно помогать «Жироне» выбираться из подвала турнирной таблицы.

ФК Жирона. Владислав Ванат (слева)

– Владиславу это под силу сделать?

– Если он немного поменяет стиль игры, то вполне возможно, что мы скоро увидим забитые мячи в Ла Лиге от Ваната.

– Что значит, поменять стиль игры?

– Он ведь в «Динамо» играл в основном на чистых мячах, в районе штрафной площади соперника. А в Испании нужно будет тащить мяч с центра поля. По-другому не получится. Хорошо, если останется Виктор Цыганков, который не только поможет Ванату быстрее адаптироваться в команде, но и будет снабжать форварда фланговыми передачами.

– Ла Лига – это чемпионат для Ваната?

– Безусловно. В Англии или Германии его бы смяли (улыбается).

– Герреро и Пономаренко смогут достойно заменить Ваната в «Динамо»?

– В чемпионате Украины Герреро еще что-то может сделать, а вот в еврокубковых матчах есть много вопросов. Что касается Пономаренко, то он пока не готов по уровню игры для первой команды, и с лишним весом у нападающего есть проблемы.

– Что делать?

– Поднимать уровень этих игроков, поскольку и в «Динамо» U-19 я не вижу, кто бы мог в самое ближайшее время прыгнуть выше головы. Кого-то покупать? А кто сейчас приедет в Украину? Отдавать за кого-то огромные деньги нет смысла. Поэтому опять же, пока нужно рассчитывать на тех, кто есть в обойме.

– Уход Ваната сильно ослабит атакующий потенциал «Динамо»?

– В чемпионате страны это, думаю, не отразится, а вот в Лиге конференций будет сложно, особенно против фаворитов нашей группы.