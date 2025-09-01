Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
Киевляне 11-й раз в истории начали сезон с четырех побед
«Динамо», обыграв «Полесье» (4:1), 11-й раз в истории начало сезон с четырех побед. Тем самым киевляне побили рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший «Шахтеру».
В предыдущие годы динамовцы в 6 случаях праздновали как минимум еще одну викторию. А максимума добились в сезоне-1997/98, когда они зарабатывали по три очка в первых 8 матчах.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
11 чемпионатов, в которых Динамо стартовало как минимум с четырех побед
|
Сезон
|
Тренер
|
Соперники
|
|
|
|
Серия
|
|
|
|
|
|
|
|
1993/94
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Карпаты (д)
|
2:1
|
Днепр (г)
|
3:2
|
4 победы
|
|
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
Металлист (г)
|
2:1
|
|
1997/98
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Торпедо (г)
|
3:0
|
Звезда (г)
|
3:1
|
8 побед
|
|
|
Таврия (д)
|
3:0
|
Металлург М (д)
|
3:0
|
|
2002/03
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Металлист (г)
|
2:0
|
Арсенал (д)
|
3:1
|
4 победы
|
|
|
Таврия (г)
|
2:1
|
Металлург З (д)
|
5:2
|
|
2006/07
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Черноморец (д)
|
4:1
|
Металлург З (г)
|
5:0
|
5 побед
|
|
|
Кривбасс (д)
|
3:1
|
Заря (г)
|
2:1
|
|
2009/10
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
Таврия (д)
|
6:0
|
4 победы
|
|
|
Кривбасс (г)
|
3:1
|
Ильичевец (д)
|
3:1
|
|
2012/13
|
Юрий СЕМИН
|
Металлург Д (д)
|
1:0
|
Арсенал (г)
|
1:0
|
5 побед
|
|
|
Говерла (д)
|
3:1
|
Кривбасс (г)
|
1:0
|
|
2015/16
|
Сергей РЕБРОВ
|
Сталь Дз (г)
|
2:1
|
Олимпик (д)
|
2:0
|
5 побед
|
|
|
Черноморец (г)
|
2:0
|
Днепр (г)
|
2:1
|
|
2016/17
|
Сергей РЕБРОВ
|
Александрия (д)
|
5:1
|
Карпаты (г)
|
2:0
|
5 побед
|
|
|
Днепр (д)
|
1:0
|
Сталь Км (г)
|
2:1
|
|
2018/19
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
Львов (г)
|
1:0
|
4 победы
|
|
|
Шахтер (д)
|
1:0
|
Александрия (д)
|
1:0
|
|
2024/25
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Верес (г)
|
2:1
|
Карпаты (г)
|
3:1
|
5 побед
|
|
|
ЛНЗ (д)
|
1:0
|
Заря (г)
|
2:0
|
|
2025/26
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Верес (г)
|
1:0
|
Рух (г)
|
5:1
|
4 победы*
|
|
|
Эпицентр (г)
|
4:1
|
Полесье (д)
|
4:1
|
* серия не закончена.
