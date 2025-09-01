Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 14:07
1

Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ

Киевляне 11-й раз в истории начали сезон с четырех побед

Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ
ФК Динамо

«Динамо», обыграв «Полесье» (4:1), 11-й раз в истории начало сезон с четырех побед. Тем самым киевляне побили рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший «Шахтеру».

В предыдущие годы динамовцы в 6 случаях праздновали как минимум еще одну викторию. А максимума добились в сезоне-1997/98, когда они зарабатывали по три очка в первых 8 матчах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

11 чемпионатов, в которых Динамо стартовало как минимум с четырех побед

Сезон

Тренер

Соперники

Серия

1993/94

Михаил ФОМЕНКО

Карпаты (д)

2:1

Днепр (г)

3:2

4 победы

Металлург З (д)

3:0

Металлист (г)

2:1

1997/98

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Торпедо (г)

3:0

Звезда (г)

3:1

8 побед

Таврия (д)

3:0

Металлург М (д)

3:0

2002/03

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Металлист (г)

2:0

Арсенал (д)

3:1

4 победы

Таврия (г)

2:1

Металлург З (д)

5:2

2006/07

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Черноморец (д)

4:1

Металлург З (г)

5:0

5 побед

Кривбасс (д)

3:1

Заря (г)

2:1

2009/10

Валерий ГАЗЗАЕВ

Черноморец (д)

5:0

Таврия (д)

6:0

4 победы

Кривбасс (г)

3:1

Ильичевец (д)

3:1

2012/13

Юрий СЕМИН

Металлург Д (д)

1:0

Арсенал (г)

1:0

5 побед

Говерла (д)

3:1

Кривбасс (г)

1:0

2015/16

Сергей РЕБРОВ

Сталь Дз (г)

2:1

Олимпик (д)

2:0

5 побед

Черноморец (г)

2:0

Днепр (г)

2:1

2016/17

Сергей РЕБРОВ

Александрия (д)

5:1

Карпаты (г)

2:0

5 побед

Днепр (д)

1:0

Сталь Км (г)

2:1

2018/19

Александр ХАЦКЕВИЧ

Ворскла (д)

1:0

Львов (г)

1:0

4 победы

Шахтер (д)

1:0

Александрия (д)

1:0

2024/25

Александр ШОВКОВСКИЙ

Верес (г)

2:1

Карпаты (г)

3:1

5 побед

ЛНЗ (д)

1:0

Заря (г)

2:0

2025/26

Александр ШОВКОВСКИЙ

Верес (г)

1:0

Рух (г)

5:1

4 победы*

Эпицентр (г)

4:1

Полесье (д)

4:1

* серия не закончена.

цифры и факты Динамо Киев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
