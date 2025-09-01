Динамо побило рекорд Шахтера в УПЛ

«Динамо», обыграв «Полесье» (4:1), 11-й раз в истории начало сезон с четырех побед. Тем самым киевляне побили рекорд чемпионатов Украины, принадлежавший «Шахтеру».

В предыдущие годы динамовцы в 6 случаях праздновали как минимум еще одну викторию. А максимума добились в сезоне-1997/98, когда они зарабатывали по три очка в первых 8 матчах.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

11 чемпионатов, в которых Динамо стартовало как минимум с четырех побед

Сезон Тренер Соперники Серия 1993/94 Михаил ФОМЕНКО Карпаты (д) 2:1 Днепр (г) 3:2 4 победы Металлург З (д) 3:0 Металлист (г) 2:1 1997/98 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Торпедо (г) 3:0 Звезда (г) 3:1 8 побед Таврия (д) 3:0 Металлург М (д) 3:0 2002/03 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Металлист (г) 2:0 Арсенал (д) 3:1 4 победы Таврия (г) 2:1 Металлург З (д) 5:2 2006/07 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Черноморец (д) 4:1 Металлург З (г) 5:0 5 побед Кривбасс (д) 3:1 Заря (г) 2:1 2009/10 Валерий ГАЗЗАЕВ Черноморец (д) 5:0 Таврия (д) 6:0 4 победы Кривбасс (г) 3:1 Ильичевец (д) 3:1 2012/13 Юрий СЕМИН Металлург Д (д) 1:0 Арсенал (г) 1:0 5 побед Говерла (д) 3:1 Кривбасс (г) 1:0 2015/16 Сергей РЕБРОВ Сталь Дз (г) 2:1 Олимпик (д) 2:0 5 побед Черноморец (г) 2:0 Днепр (г) 2:1 2016/17 Сергей РЕБРОВ Александрия (д) 5:1 Карпаты (г) 2:0 5 побед Днепр (д) 1:0 Сталь Км (г) 2:1 2018/19 Александр ХАЦКЕВИЧ Ворскла (д) 1:0 Львов (г) 1:0 4 победы Шахтер (д) 1:0 Александрия (д) 1:0 2024/25 Александр ШОВКОВСКИЙ Верес (г) 2:1 Карпаты (г) 3:1 5 побед ЛНЗ (д) 1:0 Заря (г) 2:0 2025/26 Александр ШОВКОВСКИЙ Верес (г) 1:0 Рух (г) 5:1 4 победы* Эпицентр (г) 4:1 Полесье (д) 4:1

* серия не закончена.