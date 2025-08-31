Фулхэм достиг соглашения с Шахтером по Кевину. Остались условия контракта
Также клуб из Лондона нацелен на подписание Самуэля Чуквуезе
«Фулхэм» достиг соглашения с донецким «Шахтером» по трансферу бразильского вингера Кевина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, английской клубу осталось лишь согласовать условия контракта с 23-летним футболистом. Также «Фулхэм» ведет переговоры с «Миланом» по нигерийскому вингеру Самуэлю Чуквуезе. Игрок уже находится в Лондоне.
В текущем сезоне Кевин провел 5 матчей на клубном уровне во всех турнирах, за которые он успел оформить 5 забитых мячей и 2 голевые передачи. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее «Шахтер» одолел «Александрию» в чемпионате Украины.
