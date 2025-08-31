Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025
В ночь на 1 сентября именитый Новак Джокович (Сербия, ATP 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертом раунде серб сыграет против квалифайера Яна-Леннардра Штруффа (Германия, ATP 144). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Это будет восьмая встреча соперников. Счет 7:0 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Томаша Махача, либо против Тейлора Фритца.
