Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
31 августа 2025, 20:12
Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала US Open 2025

Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

В ночь на 1 сентября именитый Новак Джокович (Сербия, ATP 7) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертом раунде серб сыграет против квалифайера Яна-Леннардра Штруффа (Германия, ATP 144). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет восьмая встреча соперников. Счет 7:0 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в четвертьфинале поборется либо против Томаша Махача, либо против Тейлора Фритца.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Новак Джокович Ян-Леннард Штруфф смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
