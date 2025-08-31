Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 14:29 | Обновлено 31 августа 2025, 14:38
3

Стали известны стартовые составы матча Динамо – Полесье

Матч 4-го тура УПЛ начнется 31 августа в 15:30

Стали известны стартовые составы матча Динамо – Полесье
Колаж Sport.ua

31 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».

Матч состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Виталий Романов

Главные тренеры команд определились с основными составами.

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Яцик, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Беловар, Михайленко

Полесья: Кудрик, Чоботенко, Сарапий, Кравченко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гуцуляк, Назаренко, Гайдучик

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Володимир
Хорошо , что хоть здесь можно прочитать составы !  Диву даюсь : для кого и зачем на телеэкране составы дают на английском  ?  !
0
Trishovich
Чудово зграя цуциків буде заженина в будку
0
Trishovich
5-2 Поразка дівчат з атб
-1
