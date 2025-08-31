Стали известны стартовые составы матча Динамо – Полесье

31 августа будет проведен поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и житомирское «Полесье».

Матч состоится на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве.

Встреча начнется в 15.30 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Виталий Романов

Главные тренеры команд определились с основными составами.

Динамо: Нещерет, Овчаренко, Яцик, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Михавко, Герреро, Беловар, Михайленко

Полесья: Кудрик, Чоботенко, Сарапий, Кравченко, Михайличенко, Бабенко, Андриевский, Йосефи, Гуцуляк, Назаренко, Гайдучик