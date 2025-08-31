Первая лига, 4-й тур. Феникс-Мариуполь и Чернигов назвали стартовые составы
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ» и начнется в 12:00
В воскресенье, 31 августа, в Первой лиге пройдут матчи четвертого тура. «Феникс-Мариуполь» на своем поле сыграет с ФК «Чернигов».
В новом сезоне «Феникс-Мариуполь» пока не выигрывал. Команда уступила «Ворскле» (1:2) и «Прикарпатью» (0:2), а также сыграла вничью 0:0 с ФК ЮКСА.
«Чернигов» начал сезон с двух поражений. Команда проиграла «Пробою» (0:1) и «Виктории» (1:2). В предыдущем туре «Чернигов» со счетом 3:0 обыграл «Прикарпатье».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
