ФОТО. Бывшая жена Пятова блистает в бикини под конец лета. Огонь

Юлия Пятова, бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» Андрея Пятова, снова привлекла внимание фанатов.

В соцсетях она делится рецептами, тренировками, семейными кадрами и стильными образами.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На этот раз Юлия выложила жаркое видео в купальнике, показав идеальную фигуру и пошутив:

«Такое лето холодное было, что даже худеть не хотелось».

Напомним, Андрей и Юлия Пятовы развелись в прошлом году, у пары четверо детей.