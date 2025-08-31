ФОТО. Бывшая жена Пятова блистает в бикини под конец лета. Огонь
Юлия Пятова показала себя во всей красе
Юлия Пятова, бывшая жена экс-голкипера «Шахтера» Андрея Пятова, снова привлекла внимание фанатов.
В соцсетях она делится рецептами, тренировками, семейными кадрами и стильными образами.
На этот раз Юлия выложила жаркое видео в купальнике, показав идеальную фигуру и пошутив:
«Такое лето холодное было, что даже худеть не хотелось».
Напомним, Андрей и Юлия Пятовы развелись в прошлом году, у пары четверо детей.
