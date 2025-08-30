Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги 2025/26

Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.

Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Реал Мадрид – Мальорка – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Гюлер, 37, Винисиус Жуниор, 38 – Мурики, 18

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Мурики, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Гюлер, 37 мин.

ГОЛ! 2:1 Винисиус Жуниор, 38 мин.

