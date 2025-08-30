Реал Мадрид – Мальорка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча третьего тура Ла Лиги 2025/26
30 августа проходит матч третьего тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Мадрид и Мальорка.
Коллективы играют на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Ла Лига 2025/26. 3-й тур, 30 августа
Реал Мадрид – Мальорка – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Гюлер, 37, Винисиус Жуниор, 38 – Мурики, 18
ГОЛ! 0:1 Мурики, 18 мин.
ГОЛ! 1:1 Гюлер, 37 мин.
ГОЛ! 2:1 Винисиус Жуниор, 38 мин.
