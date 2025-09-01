Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа готовится подписать новый контракт с клубом до 2028 года.

Вероятно, после этого бельгиец покинет клуб, но президент «бланкос» Флорентино Перес не планирует покупать нового стража ворот. Идея руководства заключается в том, чтобы довериться в первую очередь воспитаннику клуба Франсу Гонсалесу, который будет иметь достаточно времени для развития. Руководство «бланкос» также рассчитывает, что в силах заменить Куртуа будет и Андрей Лунин, если он к этому времени останется в клубе.

Для регулярной игровой практики Хаби Алонсо решил отправить Франка Гонсалеса в резервную команду.