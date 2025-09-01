Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Испания
01 сентября 2025, 04:59 |
87
0

Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина

Президент «Реала» доверяет Франсу Гонсалесу

01 сентября 2025, 04:59 |
87
0
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа готовится подписать новый контракт с клубом до 2028 года.

Вероятно, после этого бельгиец покинет клуб, но президент «бланкос» Флорентино Перес не планирует покупать нового стража ворот. Идея руководства заключается в том, чтобы довериться в первую очередь воспитаннику клуба Франсу Гонсалесу, который будет иметь достаточно времени для развития. Руководство «бланкос» также рассчитывает, что в силах заменить Куртуа будет и Андрей Лунин, если он к этому времени останется в клубе.

Для регулярной игровой практики Хаби Алонсо решил отправить Франка Гонсалеса в резервную команду.

По теме:
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Ничья Сельты и Вильярреала, победы Эспаньола и Атлетика
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Фран Гонсалес Андрей Лунин Тибо Куртуа Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31 августа 2025, 11:11 22
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта

«Горняки» достигли соглашения с «Фулхэмом»

Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Футбол | 31 августа 2025, 20:28 12
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал

Не слишком яркая игра закончилась победой подопечных Слота благодаря голу Собослаи

УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного. Был разговор
Футбол | 01.09.2025, 03:41
Известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного. Был разговор
Известно, как Сафонов отреагировал на трансфер Забарного. Был разговор
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Футбол | 31.08.2025, 09:01
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
31.08.2025, 00:07 6
Футбол
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 127
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
30.08.2025, 01:16 1
Футбол
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
Михайлюк отреагировал на публичную критику, обратившись к Багатскису
31.08.2025, 11:54 18
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем